Банки приостановили выдачи по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса «1764», рассказал «Ведомостям» источник в одном из банков из списка системно значимых.

Согласно условиям программы, запущенной в начале 2019 года Министерством экономического развития, субъекты МСП могут взять субсидированный заем на инвестиционные цели, а также на пополнение оборотных средств по формуле «ключевая ставка ЦБ плюс 2,75%»; Росбанк на сегодняшний день использовал уже более 90% выделенного лимита субсидий, он будет полностью выбран в ближайшее время, есть потребность в его увеличении, сообщил старший вице-президент кредитной организации по корпоративному блоку Андрей Пастернак.

Представитель Минэкономразвития, курирующий эту меру поддержки, сообщил, что финансовые организации превысили лимиты предоставления займов по этой программе: в общей сложности выдали кредитов на сумму 688 млрд рублей, в то время как изначально ведомство ограничивало объем финансирования по программе 530 млрд рублей.

Эксперты подтверждают, что в данный момент в МСП зафиксирован взрывной рост спроса на кредитование, связанный прежде всего с гиперинфляцией по ряду товаров производственного назначения и сырья — металлов, ДСП и т. д.

Кроме «1764» действовала другая программа льготного кредитования МСП — ФОТ 3.0, нацеленная преимущественно на сохранение штата, но она оказалась менее популярной, чем «1764», — банки выдали кредитов на сумму 51 млрд рублей из лимита в 170 млрд, сообщил представитель МЭР; Пастернак считает, что меньшая активность клиентов по программе ФОТ 3.0 связана с более строгими заявленными требованиями к заемщикам.