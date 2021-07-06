Предпринимателей попросили согласовывать с банками нетипичные сделки, чтобы избежать блокировки счетов из-за подозрений в непрозрачности бизнеса и отмывании средств, пишут «Известия» . Об этом сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Если банк замечает, что проходящие через счет платежи не имеют отношения к затратам, характерным для деятельности клиента, и не соответствуют заявленной при открытии работе, то кредитная организация обязана запросить цель и характер переводов, отметил он. Также каждый банк имеет право устанавливать дополнительные внутренние подходы для противодействия отмыванию средств и оценки рисков своих клиентов.

Крымский РНКБ делает аналогичное предложение МСП, так как подобная практика снижает риск задержек в проведении платежей, сообщили в пресс-службе организации. Дополнительные согласования неудобны для бизнеса, и идеальный клиентский путь должен обходиться без них, однако они повышают долю одобренных операций, но некоторые сделки банк может не одобрить, чтобы минимизировать свои риски, отметили в Промсвязьбанке. Бизнес может прислать подтверждение экономического смысла операции или обосновать соответствие требованиям законодательства. Предварительное согласование и уведомление банка о нехарактерных для компании сделках положительно влияют на скорость их проведения, что критически важно для МСП, добавили в Банке ДОМ.РФ.

Необходимость согласовывать нехарактерные для компании операции с банками, чтобы не оказаться под подозрением в незаконной деятельности, усложняет привычные процедуры, однако для бизнеса значительно дороже доказывать свою прозрачность в случае блокировки или приостановки сделки, считают эксперты. По их словам, под дополнительную проверку чаще всего попадают сделки с недвижимостью, а также операции с валютой и корпоративной банковской картой, даже если она оформлена на ИП.

Банк России работает над запуском платформы «Знай своего клиента», которая позволит радикально снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес, отметили в пресс-службе ЦБ. Так, предлагается на уровне закона запретить банкам отказывать бизнесу из «зеленого» уровня риска, что поможет уменьшить расходы компаний на взаимодействие с финансовыми организациями и подготовку документов. Банки смогут исключить большую часть превентивных ограничительных мер при выявлении незначительных и технических рисков.