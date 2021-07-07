НС Банк продлил срок для открытия сезонного вклада «Летний» до 31 августа текущего года, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Ставка по депозиту составляет 6% годовых на срок 600 дней, 5,75% годовых — на срок 400 дней и 5,5% годовых — на срок 200 дней. Сумма вклада — от 50 тыс. до 1,4 млн рублей, выплата процентов — в конце срока.
Депозит можно открыть как в офисах банка, так и дистанционно в интернет-банке «НС Онлайн».
В банке напоминают о дополнительной привилегии для вкладчиков НС Банка — кредитной карте с льготным периодом уплаты процентов (до 62 дней).