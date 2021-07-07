НС Банк продлил срок для открытия сезонного вклада «Летний» до 31 августа текущего года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ставка по депозиту составляет 6% годовых на срок 600 дней, 5,75% годовых — на срок 400 дней и 5,5% годовых — на срок 200 дней. Сумма вклада — от 50 тыс. до 1,4 млн рублей, выплата процентов — в конце срока.

Депозит можно открыть как в офисах банка, так и дистанционно в интернет-банке «НС Онлайн».

В банке напоминают о дополнительной привилегии для вкладчиков НС Банка — кредитной карте с льготным периодом уплаты процентов (до 62 дней).

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА