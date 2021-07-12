Почти три четверти россиян (73%), занятых в различных сферах экономики, задерживаются на работе. Такие данные приводятся в опросе, проведенном СК «Росгосстрах Жизнь» и рекрутинговой платформой hh.ru. Более чем половина опрошенных считает, что из-за переработок у них ухудшилось здоровье.

Согласно исследованию, большинство (64%) из числа опрошенных, которые не перерабатывают на текущей работе, делали это в прошлом. О негативном влиянии переработок на самочувствие рассказали 60% перерабатывающих и перерабатывавших в прошлом респондентов. Они считают, что именно сверхурочная работа и связанный с ней неправильный образ жизни плохо влияют на их здоровье.

Половина из перерабатывающих россиян жаловались на боли в спине, у 43% ухудшилось зрение, у 41% появились или усилились головные боли, у 29% появился лишний вес, у 24% стали болеть ноги, у 19% возникли или усилились «профессиональные заболевания», 12% жалуются на гипертонию, столько же — на варикоз, 9% — на появление двойного подбородка в процессе работы на неправильно организованном рабочем месте, еще 9% — на существенную потерю веса.

Оставшиеся 10% выбрали вариант «другое» и указывали, в частности, «стресс», «тошноту», «депрессию», «расшатанную психику», «постоянную усталость и недосып», «появление тревожности, астению, апатию и дистимию», «глазной тик», «проблемы с ЖКТ, нервные расстройства», «усиление тревожности, нервное напряжение, потерю концентрации и забывчивость», «усталость, эмоциональное выгорание», «испорченный желудок от голода», «сердечные заболевания».

На негативное влияние переработок на самочувствие жаловался как минимум каждый второй перерабатывающий представитель всех исследуемых отраслей. Чаще других — работники сферы управления персоналом и тренингов (74% от общего числа перерабатывающих работников этой отрасли). Они жаловались в основном на боли в спине и пояснице (41%), ухудшение зрения (41%) и боли в спине (24%).

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России в июле Одну из самых высоких зарплат в России — до 150 тыс. рублей в месяц — предлагают инженеру лаборатории в Якутии. Такая же зарплата доступна стюардессе (стюарду) морского пассажирского флота, свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

Анна КОМАРОВА