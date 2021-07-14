Российским домохозяйствам, чтобы свести концы с концами, нужна сумма хотя бы в 61 тыс. рублей, и это больше, чем два года назад, пишет РБК со ссылкой на данные опроса Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения». Без финансовых затруднений живет около четверти семей.

Опрос населения во всех регионах проводился в октябре — ноябре 2020 года с охватом более 100 тыс. домохозяйств, а полные его результаты статслужба разместила в июне 2021 года, уточняет РБК.



В рамках исследования Росстат во второй раз спрашивал (первый раз в 2018 году), во сколько домохозяйства оценивают минимальную месячную сумму денег, необходимую всем членам семьи, для того чтобы свести концы с концами. Осенью 2020 года эта сумма была оценена в среднем в 60,9 тыс. рублей, показал опрос. В предыдущем исследовании (чуть более двух лет назад) домохозяйства назвали среднюю сумму 58,5 тыс. рублей. Субъективная оценка минимально необходимого дохода за два года выросла примерно на 4%, хотя потребительские цены на товары и услуги за тот же период повысились более чем на 7%, следует из данных Росстата.

В разрезе социально-демографических групп больше всего эта сумма выросла для молодых семей с детьми (на 17% до 80,9 тыс. рублей) и для семей с детьми-инвалидами (на 13% до 88,4 тыс. рублей). Точная формулировка вопроса была такой: «Какой минимальный месячный доход необходим вашему домохозяйству, чтобы свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые ежедневные расходы?». То есть необходимый минимум товаров понимался в опросе субъективно. Прожиточный минимум в России на 2021 год составляет 11,65 тыс. рублей на душу населения.

Согласно опросу, те или иные финансовые затруднения (небольшие или значительные) испытывают 75,7% домохозяйств в России, тогда как 24,3% домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого. Ситуация улучшилась по сравнению с 2018 годом, когда 79,5% семей испытывали трудности с покупкой самого необходимого. В 2016 году таких домохозяйств было 84,6%.

При этом, согласно итогам опроса 2020 года, 8,5% российских домохозяйств не имели возможности оплачивать жизненно важные лекарства (улучшение по сравнению с 2018 годом, когда таких семей было 11%). 51,2% сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, такими как расходы на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги (в 2018 году — 52,9%). 9% домохозяйств не в состоянии покупать членам семьи новую одежду по мере ее износа (в 2018 году — 11,2%). Употреблять фрукты в любое время года не имеют финансовой возможности 16,7% семей (два года назад — 21,1%).



По мнению доцента экономического факультета МГУ Олега Буклемишева, показатель измеряет ощущения семей в России, а не идеальные показатели, поэтому результаты отличаются от официальных. «В России последние годы, особенно в пандемию, снижались реальные доходы населения, и ощущения тоже должны были, по идее, изобразить ухудшение этих показателей. Но, как оказалось по ряду статей, получилось, наоборот, улучшение этих показателей, хотя и не очень значительное», — отметил экономист. В 2020 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 3%, по оценке Росстата.