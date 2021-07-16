ЦБ завершил прием уведомлений потенциальных инвесторов, заинтересованных в покупке акций Азиатско-Тихоокеанского Банка. Поступило четыре таких заявления о намерениях, следует из сообщения пресс-службы регулятора.

«Банк России информирует о поступлении четырех сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», — говорится в релизе.

ЦБ проводит оценку поступивших сообщений, по результатам которой его совет директоров примет решение о форме и способе реализации акций АТБ. Эта информация будет опубликована дополнительно.

«Данная информация не является извещением о проведении торгов», — уточняют в Центробанке.



Банк России с сентября 2018 года контролирует кредитную организацию в рамках ее санации с привлечением Фонда консолидации банковского сектора. Среди потенциальных претендентов на санируемый банк газета «Коммерсант» в конце июня называла Совкомбанк, группу «МТС», ОТП Банк и Хоум Кредит Банк. Первую попытку продать АТБ регулятор предпринял еще в марте 2019 года, она сорвалась, а в 2020-м сделке помешала пандемия, напоминало издание.

Ася ШАЛИМОВА