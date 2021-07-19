Похищенные мошенниками с банковского счета деньги можно вернуть, но есть тонкость, которая мешает многим россиянам это сделать, рассказал в интервью радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Согласно российскому законодательству, если какая-то сумма была украдена с банковского счета, достаточно написать соответствующее заявление в кредитную организацию. Банк будет обязан вернуть эти деньги, но при одном условии: клиент не должен совершать «самостоятельных действий», помогающих злоумышленникам, объяснил Артем Сычев.

«Чтобы вернуть похищенные мошенниками деньги, надо обратиться в свой банк и написать соответствующее заявление. Пользователь финансовых услуг защищен законом и может в любом случае свои деньги вернуть, но есть определенные тонкости», — отметил он.

Если владелец счета лично перевел средства мошеннику или передал злоумышленнику информацию, позволяющую совершить эту операцию, получить украденные деньги обратно ему будет сложно. Передавая постороннему лицу какой-либо код, например из СМС, владелец счета становится нарушителем договора с банком, подчеркнул эксперт.

«Человек нарушил договор с банком. Нарушил условия использования того или иного банковского продукта», — уточнил Артем Сычев.

В такой ситуации он рекомендует обращаться с заявлением и в банк, и в полицию. Возможно, вернуть деньги удастся через суд.