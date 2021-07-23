Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Прио-Внешторгбанка на уровне «ruBB» и изменило прогноз по рейтингу на «негативный», сообщается в релизе агентства. Ранее по рейтингу был «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен ограниченными рыночными позициями, удовлетворительной позицией по капиталу при слабой операционной эффективности, адекватными качеством активов и уровнем ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления. «Негативный» прогноз по рейтингу отражает снижение буфера достаточности капитала в связи с активным ростом кредитного портфеля на фоне сохраняющейся нестабильной макроэкономической обстановки», — поясняют аналитики «Эксперт РА».

Как напоминают в агентстве, Прио-Внешторгбанк специализируется на расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании юридических лиц (преимущественно МСБ), а также кредитовании физлиц. Офисная сеть представлена подразделениями в Рязани и Рязанской области, Москве и Московской области, а также в Воронеже.

Аналитики отмечают, что ограниченные рыночные позиции обусловлены невысокими масштабами бизнеса на российском банковском рынке. Агентство позитивно оценивает снижение концентрации кредитного портфеля на домашнем регионе с 86% на 1 июня 2020 года до 60% на 1 мая 2021 года, однако обращает внимание на то, что значительную часть корпоративного портфеля банк фондирует за счет вкладов физических лиц. Кроме того, агрессивный рост кредитов юрлицам и индивидуальным предпринимателям с начала 2021 года (на 42%) в условиях нестабильной макроэкономической обстановки рассматривается агентством как один из основных рисков бизнес-модели банка.

«Эксперт РА» обращает внимание на то, что нормативы достаточности капитала на 1 июня 2021 года находятся на умеренном уровне (Н1.0 равен 11,5%, Н1.1 и Н1.2 составляют 9,9%). За последние 12 месяцев отмечается снижение буфера достаточности капитала с 8% до 4,8% базы активов и внебалансовых обязательств под риском в связи с опережающим ростом объемов бизнеса по сравнению с капиталом. Дальнейшее наращивание активов под риском при текущем уровне капитала окажет дополнительную нагрузку на буфер абсорбции убытков. За период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года RoE составила 6,1%. Также в указанном периоде отмечается снижение эффективности деятельности: показатель NIM сократился с 4,4% до 3%, CIR вырос с 78% до 96%. Уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска агентство оценивает как умеренный: на 1 июня 2021 года отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 37%.

«Доля ссудной задолженности юрлиц и ИП в валовых активах банка выросла с 38% до 53% за период с 1 июня 2020 года по 1 июня 2021 года. Качество корпоративного кредитного портфеля при этом оценивается как невысокое: на 1 июня 2021 года доля просроченной задолженности составила 8,1%, доля ссуд IV—V категорий качества — 21%», — говорится в сообщении.

Анна КОМАРОВА