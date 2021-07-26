Национальное рейтинговое агентство присвоило НС Банку кредитный рейтинг на уровне «BB-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для РФ, прогноз по рейтингу — «стабильный». Информация опубликована в понедельник, 26 июля, на сайте НРА.

Как поясняют аналитики, кредитный рейтинг НС Банка обусловлен:

  • высоким уровнем ликвидных активов, преимущественно состоящих из портфеля ценных бумаг эмитентов с высоким кредитным качеством;
  • устойчивой контрактной и клиентской базой, состоящей из контрагентов, которые имеют опыт долгосрочного сотрудничества с кредитной организацией;
  • высоким качеством экспертизы в ключевом бизнес-направлении (работа со строительными и девелоперскими компаниями);
  • соответствием уровня корпоративного управления величине кредитной организации.

Уровень рейтинга ограничивается:

  • невысоким уровнем рентабельности;
  • концентрацией кредитных операций с компаниями высокорискованных отраслей;
  • зависимостью от ключевого источника фондирования, а именно вкладов физических лиц;
  • стабильно невысокими рыночными позициями;
  • потребностью в докапитализации для дальнейшего планируемого развития банка с учетом структуры его активов и их возможного ухудшения.

Ася ШАЛИМОВА