Национальное рейтинговое агентство присвоило НС Банку кредитный рейтинг на уровне «BB-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для РФ, прогноз по рейтингу — «стабильный». Информация опубликована в понедельник, 26 июля, на сайте НРА.
Как поясняют аналитики, кредитный рейтинг НС Банка обусловлен:
- высоким уровнем ликвидных активов, преимущественно состоящих из портфеля ценных бумаг эмитентов с высоким кредитным качеством;
- устойчивой контрактной и клиентской базой, состоящей из контрагентов, которые имеют опыт долгосрочного сотрудничества с кредитной организацией;
- высоким качеством экспертизы в ключевом бизнес-направлении (работа со строительными и девелоперскими компаниями);
- соответствием уровня корпоративного управления величине кредитной организации.
Уровень рейтинга ограничивается:
- невысоким уровнем рентабельности;
- концентрацией кредитных операций с компаниями высокорискованных отраслей;
- зависимостью от ключевого источника фондирования, а именно вкладов физических лиц;
- стабильно невысокими рыночными позициями;
- потребностью в докапитализации для дальнейшего планируемого развития банка с учетом структуры его активов и их возможного ухудшения.