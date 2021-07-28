Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Урал ФД» на уровне «ruBВB-» и сохранило «негативный» прогноз по рейтингу, сообщается в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен консервативной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при волатильных показателях рентабельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией и удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления. Сохранение «негативного» прогноза по рейтингу обусловлено продолжающимся сжатием бизнеса банка в сегменте кредитования юридических лиц и сворачиванием выдачи гарантий. При этом сохранение макроэкономических рисков в связи с пандемией коронавируса, по мнению агентства, будет продолжать оказывать давление на неустойчивую рентабельность банка и может препятствовать выполнению его стратегических планов», — поясняют аналитики «Эксперт РА».

Как напоминают в агентстве, банк «Урал ФД» специализируется на кредитовании физических лиц, комплексном обслуживании юридических лиц и операциях на рынке ценных бумаг. Головной офис банка расположен в Перми, сеть продаж представлена 17 обособленными офисами на территории Пермского края, а также тремя кредитно-кассовыми офисами в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

Аналитики отмечают, что консервативная оценка рыночных позиций отражает незначительные конкурентные позиции банка на российском банковском рынке на фоне высокой концентрации бизнеса в домашнем регионе (по состоянию на 1 мая 2021 года на Пермский край приходилось 84% кредитного портфеля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, а также 77% привлеченных средств). При этом банк является крупнейшим из трех банков, зарегистрированных в Пермском крае.

Диверсификация бизнеса банка по направлениям оценивается как приемлемая, однако имеет тенденцию к ухудшению за счет роста в структуре баланса доли низкорискованных высоколиквидных активов (с 28% до 39% валовых активов за указанный период). При этом за период с 1 января 2020 года по 1 июля 2021-го банк показал сокращение кредитного портфеля юрлиц и ИП на 29%, что было обусловлено консервативностью кредитной политики на фоне пандемии COVID-19, общим сокращением деловой активности и плановой амортизацией ссуд.

«Эксперт РА» обращает внимание на то, что за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021-го банк значимо усилил позицию по капиталу (на 1 июля 2021 года Н1.0 равен 16,4%, Н1.2 равен 13,2% против 12,8% и 10,1% соответственно годом ранее) и буферу абсорбции убытков по нормативу Н1.0 (12,7% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств на 1 июля 2021 года против 8,5% годом ранее). Данные изменения обусловлены в основном сжатием кредитного и гарантийного портфелей.

«В структуре активов банка преобладает ссудный портфель юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц (52% валовых активов на 1 июля 2021 года), на розничные кредиты приходится около 29% валовых активов. Качество кредитов юрлиц и ИП оценивается консервативно и продолжает ухудшаться в течение последних 24 месяцев», — говорится в сообщении.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021-го среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 19% и 49% соответственно).

Анна КОМАРОВА