Московский Кредитный Банк (МКБ) повысил до 7% годовых ставку для начисления на остаток по карточным счетам клиентов с индивидуальными зарплатными зачислениями, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для получения повышенного процента на остаток необходимо до 31 октября 2021 года обеспечить первое зачисление заработной платы на сумму от 5 тысяч рублей на карту МКБ. Банк будет начислять 7% на остаток в течение первых шести месяцев при зачислении заработной платы», — говорится в релизе.

Участвовать в акции могут как новые, так и действующие клиенты банка. Оформить заявление на получение заработной платы на карту МКБ можно в любом офисе банка или в личном кабинете «МКБ Онлайн».

Проценты выплачиваются в последний календарный день месяца, в котором были выполнены условия акции. Максимальная сумма для начисления процентов в рамках акции — 300 тыс. рублей в месяц.

Акция действует до 31 марта 2022 года.

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Екатерина САВЕЛЬЕВА