Минэкономики намерено улучшить качество официальной статистики, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опубликованный на regulation.gov.ru проект постановления правительства, затрагивающий работу государственной информационной системы «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных» и официальный статистический учет.

Так, ведомство предлагает стимулировать респондентов к добровольному уточнению первичных статистических данных, «предоставленных с ошибками технического и логического характера». Сейчас такие данные, переданные с нарушением указаний по их заполнению и арифметическими или логическими ошибками, рассматриваются как недостоверные. Однако возможность добровольного уточнения ошибочных данных, хотя и предусмотрена в положении о ГИС ЦАП (запускается с 2022 года), не может быть в полной мере реализована, уточняет ведомство в пояснительной записке к проекту: «недостоверные» цифры де-факто уже изъяты из пула данных Росстата, что, в свою очередь, сказывается на качестве формируемой на его основе статистики.

Отмечается, что ЦАП призвана консолидировать всю систему сбора статистики в РФ, в том числе ведомственную и региональную. Сейчас даже на федеральном уровне действует огромное количество форм первичного учета, содержащих большое число первичных статпоказателей. При этом различаются не только методики сбора и стандарты показателей, но и понимание объектов в экономике, предоставляющих первичные данные. Предполагается, что ЦАП станет единым хранилищем первичных данных, резко сократив объемы статотчетности и обеспечив постепенный переход к их сбору на основе первичных учетных данных организаций. Планируется, что после 2024 года правительство сможет полностью перевести систему отчетности в «цифру», избавив компании от заполнения форм, а Росстат — от перевода их в собственные форматы.

Пока же, хотя с 2021 года для всех юрлиц и ИП первичные данные уже должны предоставляться в форме электронного документа с ЭЦП, де-факто это не полноценный «цифровой» информационный обмен, и проблем оперативности сбора информации он не решает. Сроки даже этой «полуцифровой» отчетности ведомству пришлось сдвинуть — первичные статданные на бумаге в итоге ведомство принимало до лета 2021 года, а сроки сдачи электронных документов вынуждено было продлить.

В целом запуск ЦАП обусловлен потребностью правительства лучше понимать, как отражается в экономике то или иное его действие. Например, цифровые данные о проверках бизнеса власти планируют использовать для изменения регуляторной среды при реализации концепции «доказательного регулирования» — по ней госорганам, чья деятельность затрагивает бизнес, придется показывать эффективность предлагаемых нововведений в сравнении с другими вариантами и проверять, привело ли их внедрение к заявленным целям, а если нет, то отменять или корректировать.