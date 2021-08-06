Чистая прибыль СберБанка за январь — июль 2021 года выросла в 1,8 раза, до 721,6 млрд рублей. В июле банк заработал рекордные 126,8 млрд рублей, включая результат от продажи акций материнской компании и долга группы компаний «Евроцемент». Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.

«В июле мы успешно урегулировали проблемную задолженность группы компаний «Евроцемент», что положительно повлияло на финансовый результат и позволило сократить долю просроченной задолженности на 1 процентный пункт (до 2,2%). «Сбер» продолжил активно поддерживать своих клиентов и восстановление российской экономики. Так, за июль мы нарастили корпоративный кредитный портфель на 1,3%. Сохраняется сильная динамика и в розничном сегменте: выдачи по потребительским кредитам в этом месяце стали рекордными за всю историю банка, а портфель ипотеки вырос на 2%, несмотря на изменение условий госпрограммы. За семь месяцев 2021 года Сбербанк заработал прибыль в размере 721,6 миллиарда рублей, рентабельность капитала превысила 25%», — комментирует финансовый директор СберБанка Александра Бурико.

Чистый процентный доход за семь месяцев увеличился на 11,8% в годовом выражении (до 905,1 млрд рублей), что обусловлено ростом кредитного портфеля клиентов и портфеля ценных бумаг.

Чистый комиссионный доход вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 320,8 млрд рублей. Как уточняют в банке, главным драйвером роста остаются операции с банковскими картами и эквайринг. Существенно растет доля бесплатных переводов между физическими лицами — по итогам июля она составляет уже 92%. Такой результат достигнут в том числе благодаря значительному интересу клиентов к подпискам, количество которых на конец июля превысило 2,9 млн, говорится в релизе кредитной организации.

В июле 2021 года «Сбер» продал акции и долг группы компаний «Евроцемент», в результате уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле снизился с 3,2% до 2,2%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,9 раза.

Активы банка по итогам июля выросли на 2,5% и составили около 35,8 трлн рублей.

Корпоративным клиентам за месяц выдано 1,25 трлн рублей, с начала года — около 7,3 млрд. Корпоративный кредитный портфель вырос в июле на 1,3% за счет рублевого кредитования и на 1 августа составил 15,9 трлн рублей.

Частным клиентам в июле выдано кредитов на сумму 485 млрд рублей, в том числе рекордный объем потребительских кредитов — 257 млрд, что стало возможным благодаря повышенному сезонному спросу, а также быстрому и удобному сервису в цифровых каналах. Выдача ипотечных кредитов остается на высоком уровне, несмотря на изменения условий госпрограммы льготной ипотеки — за месяц выдано 228 млрд рублей. Розничный портфель в июле вырос на 2% и на 1 августа составил 9,7 трлн рублей.

Портфель ценных бумаг вырос за июль на 0,5% (до 5,2 трлн рублей) в основном за счет облигаций федерального займа.

Объем средств физических лиц увеличился на 0,6% за счет средств в рублях и долларах США и составил 16,1 трлн рублей. Средства на счетах эскроу продолжили рост на фоне высоких темпов выдачи жилищных кредитов и на 1 августа достигли 1,2 трлн рублей.

Объем средств юридических лиц за июль сократился на 112 млрд рублей (или на 1,4%) за счет средств на расчетных счетах и на 1 августа составил почти 7,9 трлн рублей.

Базовый и основной капиталы в июле изменились незначительно и составили 3,826 трлн и 3,976 трлн рублей соответственно. Общий капитал вырос на 124 млрд рублей (или на 2,6%) преимущественно за счет заработанной в июле прибыли.

Достаточность базового и основного капитала на 1 августа составила 11,68% и 12,14% соответственно.