Три самых популярных решения, на что потратить налоговый вычет за покупку квартиры: досрочное погашение ипотеки (47%), текущие расходы (31%) и ремонт (22%), показало исследование Райффайзенбанка.



Еще 14% респондентов также рассчитывают на эти деньги сделать покупки для дома, а 12% — поехать в отпуск. 9% собираются добавить возвратные средства к накоплениям, 3% — к инвестициям, а 2% — к первоначальному взносу на новую квартиру.

В онлайн-опросе приняли участие более 1 тыс. жителей семи городов-миллионников России (включая Москву и Санкт-Петербург) в возрасте 26—55 лет, которые в течение последних пяти лет приобретали квартиру в ипотеку.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

«В среднем наши клиенты выплачивают ипотеку за семь лет вместо пятнадцати. Оформить досрочное погашение просто в любой момент в приложении банка, там же можно заказать и получить справки об уплаченных процентах по ипотеке, и не надо идти в отделение или дозваниваться в банк», — говорит управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Ранее Райффайзенбанк рассказывал, что большинство россиян уверены, что при покупке квартиры в ипотеку они имеет право лишь на один налоговый вычет. Однако в этом случае их полагается целых два: 13% от стоимости жилья и 13% от ипотечной ставки, выплаченной банку. При этом треть опрошенных откладывает получение налогового вычета на будущее.