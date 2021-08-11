Оценка трендовой инфляции в июле 2021 года снизилась по сравнению с июнем на 0,03 процентного пункта, с 4,91% до 4,88% в годовом выражении, свидетельствуют данные Банка России. Из сообщения регулятора следует, что расчеты произведены департаментом исследований и прогнозирования.

Уточняется, что данный показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде.

Оценка, рассчитанная на более коротком — трехлетнем — временном интервале, повысилась до 5,32% (в июне равнялась 5,3%).

«Сохранение оценок трендовой инфляции и модифицированных показателей базовой инфляции на повышенном уровне указывает на то, что резкое замедление сезонно сглаженного роста потребительских цен в июле ниже 4% в пересчете на год в значительной степени объясняется действием факторов разового и временного характера: опережающим обычную сезонность удешевлением плодоовощной продукции и волатильностью динамики цен на туристические услуги», — сказано в сообщении.

Аналитики Центробанка отмечают, что показатели устойчивой ценовой динамики продолжают указывать на сохранение инфляционного давления на повышенном относительно цели Банка России уровне. «Проводимая денежно-кредитная политика будет способствовать снижению годовой инфляции до 4—4,5% в 2022 году с последующей стабилизацией вблизи 4%», — отметили в ЦБ.