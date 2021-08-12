Россияне, заинтересованные в дистанционном формате работы, в среднем готовы потерять десятую часть заработка ради работы на дому. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Каждый третий респондент считает, что работа на дому стоит того, чтобы согласиться на меньшую заработную плату: 17% опрошенных готовы получать на «удаленке» на 5% меньше, 9% готовы согласиться на 10-процентное снижение заработка.

Тех, кто в принципе готов к денежным уступкам ради работы из дома, больше среди молодежи до 24 лет, а также респондентов с зарплатой менее 30 тыс. рублей (по 43%).

Интересно, что ради работы рядом с домом готово поступиться частью заработка большее число россиян (48%). Впрочем, в среднем уступить в деньгах россияне готовы практически столько же, сколько и ради «удаленки» (9%).

В исследовании принимали участие 1 600 представителей экономически активного населения, чья профессия предполагает возможность трудиться дистанционно.