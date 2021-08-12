Портфель автокредитования в РФ во втором полугодии может снизиться на 10—15%, но с учетом рекордных показателей первого полугодия показатель увеличится на 17—18% по итогам года. Такой прогноз содержится в исследовании рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

По мнению НКР, в январе — июне 2021 года был частично реализован отложенный за период жесткого локдауна спрос на автомобили, и во втором полугодии данный эффект будет постепенно снижаться. Уменьшению спроса на машины будет также способствовать возможное сворачивание программы льготного автокредитования или перенос сроков ее продления.

«Указанные факторы приведут к снижению выдачи автокредитов во втором полугодии на 10—15%. Впрочем, данное падение может быть частично нивелировано дальнейшим увеличением среднего размера кредита и менее активными в сравнении с 2019 годом темпами досрочного погашения и с учетом рекордных показателей первого полугодия очень ограниченно повлияет на динамику роста портфеля автокредитования в РФ, который может вырасти на 17— 18% и приблизиться к 1,25 триллиона рублей по итогам года», — поясняет старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Такая динамика, уточняет он, соответствует итогам рекордного доковидного 2019 года (плюс 17%) и более чем в два раза превышает темпы прошлого года (7,9%).



В первом полугодии текущего года портфель автокредитов прибавил 10,6% за счет рекордных выдач марта — июня. Второе полугодие окажется менее успешным, однако динамика останется на докризисной траектории, считает аналитик.



«Основные причины роста выдач автокредитов: значительное подорожание машин, снижение реальных располагаемых доходов россиян и маркетинговая активность дилеров. Портфель автокредитов будет расти даже на фоне возможного сворачивания программы льготного автокредитования, роста ставок и заметного дефицита на рынке», — сказано в исследовании НКР.

По данным Association of European Businesses, в первом полугодии 2021 года в России продано 870,7 тыс. автомобилей, что на 36,9% превышает аналогичный показатель за тот же период предыдущего года и на 5,1% больше по сравнению с первым полугодием 2019 года. «Хотя эта статистика не в полной мере отражает объемы рынка в денежном выражении, рост количества проданных автомобилей позволяет говорить о восстановлении объемов продаж до уровня 2019 года. Восстановлению не мешает даже заметный дефицит на рынке, когда покупателю зачастую приходится ждать новый автомобиль до 12 месяцев», — замечает эксперт.

За ростом цен на автомобили последовал и рост среднего чека по автокредитам. Аналитик ссылается на данные Национального бюро кредитных историй, согласно которым в июне прошлого года средний размер автокредитов составлял 780 тыс. рублей, а в июне текущего — уже 1 090 тыс., или на 40% выше.

При этом на фоне падающих доходов населения (минус 2,8% по итогам 2020 года и минус 3,7% по итогам I квартала 2021 года) заметно выросла доля автомобилей, приобретенных на заемные средства. В 2020 году практически каждый второй автомобиль был приобретен в кредит, а в 2015 году — лишь каждый третий (данные агентства «Автостат» и НБКИ). В НКР полагают, что доля автомобилей, купленных в кредит, будет расти и дальше.

Кроме того, добавляет аналитик, на фоне растущих цен интерес к автокредитам подогревают и автосалоны, предоставляющие возможность получить скидку при покупке машины в кредит. Продавец, в свою очередь, компенсирует данную скидку за счет комиссии от банка.