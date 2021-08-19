Россельхозбанк предлагает новый рублевый вклад «Мое время». Его могут открыть лица, уже получающие трудовую или социальную пенсию, а также те, кому до наступления пенсионного возраста осталось два месяца, уточняется в релизе банка.

Депозит привлекается на срок до трех лет. Минимальный размер первоначального взноса составляет 10 тыс. рублей, ограничений по максимальной сумме нет. Максимальная ставка при оформлении вклада в офисе РСХБ составляет 6,7%, через дистанционные каналы — 7%.



Выплата процентов производится в конце срока на отдельный счет или ежемесячно в последний рабочий день месяца.