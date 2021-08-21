Росбанк улучшил условия по сберегательным счетам «#Акционный», «Сберегательный счет» и «#ЛегкоКопить», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, максимальная сумма по сберегательному счету «#Акционный» увеличена с 3 млн до 10 млн рублей. На среднемесячный остаток по счету начисляется 6% годовых. Предложение действует с 30 июня по 31 декабря 2021 года.

Кроме того, на 0,5 процентного пункта увеличены ставки по «Сберегательному счету»:

в рамках пакета услуг «Классический» и Affinity Card процентная ставка в рублях составит 3,5% годовых;

в рамках пакета услуг «Золотой», «Золотой plus», «travel КАРТА», «автокарта», «сверхкарта+», «сверхкарта» — 3,75% годовых;

в рамках пакета услуг «Премиальный», «Премиальный Online», «ПРЕМИУМ Welcome» — 4% годовых.

Процентные ставки на остаток по счету «#ЛегкоКопить» увеличены на 0,25 п. п. и составляют от 4,25% до 5% годовых в рублях.