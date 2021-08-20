Россельхозбанк в рамках акции «Выбери свою ставку» предлагает «Ипотеку с господдержкой» по сниженным ставкам 5,3—6% годовых. Предложение действует до 1 ноября 2021 года включительно, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Ипотека с господдержкой» дает возможность приобрести жилую недвижимость по договору участия в долевом строительстве или по договору купли-продажи, заключенному с застройщиком. Заемные средства предоставляются на срок до 30 лет включительно, сумма кредита от 100 тыс. до 3 млн рублей включительно.

Минимальная ставка по специальному предложению РСХБ в размере 5,3% годовых предоставляется при оформлении ипотеки на срок до 15 лет, а также страховании жизни, здоровья и временной утраты трудоспособности. Первоначальный взнос при этом составляет 50% и более от стоимости приобретаемой недвижимости.