Банк «Траст» подал заявление в Арбитражный суд Москвы о включении долга перед ним в размере 107,8 млн рублей в реестр требований кредиторов бывшего президента Рост Банка Артема Хенкина, говорится в определении суда.



Заявления банка суд рассмотрит 27 сентября.

Столичный арбитраж 13 мая по заявлению банка «Траст» ввел процедуру реструктуризации долгов Хенкина. В июле 2018 года завершилась юридическая процедура присоединения Рост Банка к банку «Траст». Ранее Хенкину было заочно предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, с 2018 года он находится в международном розыске.

Кроме того, банк «Траст» подавал иски в Арбитражный суд Москвы о признании недействительными сделок по увеличению уставного капитала ООО «Рост инвестиции» за счет дополнительного взноса в размере 205 млрд рублей и ООО «Рост капитал» в размере 49,9 млрд рублей. Ответчики являлись дочерними структурами Рост Банка.

По мнению истца, сделки по увеличению уставного капитала дочерних структур недействительны, поскольку являются сделками с неравноценным встречным предоставлением. Они направлены на вывод активов Рост Банка в подконтрольные бывшему президенту Бинбанка и владельцу Рост Банка Микаилу Шишханову компании, считает истец.

Столичный арбитраж 3 и 4 апреля 2019 года отклонил заявления банка.

Однако апелляционные суды 1 июля 2019 года удовлетворили жалобы истца, признав недействительными сделки по оплате Рост Банком своей доли в уставном капитале ООО «Рост инвестиции» и ООО «Рост капитал». Также суд взыскал с ответчиков в пользу банка «Траст» денежные средства в размере 205 млрд рублей и 49,9 млрд.

Арбитражный суд Московского округа 5 и 21 ноября 2019 года оставил без изменения постановления апелляции по этим спорам.

Центральный банк РФ в конце декабря 2014 года принял решение санировать «Траст» при помощи АСВ. Санатором был выбран банк «ФК Открытие», получивший в конце года на санацию «Траста» 127 млрд рублей.