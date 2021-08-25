Росфинмониторинг зафиксировал всплеск обналичивания денег через нотариально заверенные соглашения, позволяющие урегулировать конфликт без суда с привлечением третьей стороны, пишут «Известия» . Об этом сообщили в службе, уточнив, что в первом полугодии 2021-го число таких случаев выросло на 70%. Объемы обналичивания денег с использованием медиативных соглашений возросли до 1,5 млрд рублей, уточнили в ЦБ.

Ранее Росфинмониторинг предупреждал о недобросовестном использовании медиативных соглашений в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств. Ведомство рекомендует медиаторам проверять компании – участники спора на предмет наличия у них признаков фирм-однодневок. К таким приметам относятся, например, непродолжительный период фактической деятельности компании и несоответствие масштабов бизнеса суммам и характеру возникшего из правоотношений спора, сообщается в материалах службы.

В банки к исполнению предъявляются нотариально удостоверенные медиативные соглашения, в соответствии с которыми юридические лица обязаны выплатить физическим (или юридическим) лицам долг по договору цессии. Кредитные организации переводят денежные средства по медиативным соглашениям в адрес юридических или физлиц. В случае если участником медиативного соглашения выступает физическое лицо, денежные средства в последующем обналичиваются, пояснили в Росфинмониторинге.

Об этой схеме знают в Росбанке, «Открытии» и крымском РНКБ, сообщили их представители. Это один из вариантов давно существующих видов мошенничества с использованием исполнительных документов, уточнили в РНКБ. По такому соглашению компания-должник обязуется выплатить долг кредиторам-физлицам на основании гражданско-правового договора. Зачастую в качестве основания для документа используются договоры подряда, имеющие признаки фиктивных. Должники характеризуются признаками технических компаний, пояснили в Росбанке.

Как отметила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова, к урегулированию споров с помощью медиации граждане могут прибегать с 2010 года; пока этот институт редко используется гражданами, но уже охотно применяется для осуществления незаконных бизнес-махинаций. Так, создается фиктивная задолженность между организацией и физлицом, затем проходит процедура медиации, стороны заключают соглашение. Физлицо обращается в кредитную организацию и предъявляет нотариально удостоверенное медиативное соглашение или его нотариально засвидетельствованную копию, которые относятся к числу исполнительных документов, банк переводит денежные средства на счет физлица и таким образом происходит их обналичивание, рассказала она.