📰 «Аэрофлот» начнет продавать готовую еду в микромаркетах (разновидность вендинговых автоматов), пишут «Известия» . «Дочка» авиагруппы, производитель бортового питания «Аэромар», в ближайшее время откроет десятки точек в Москве и области. Ее партнером станет компания по производству микромаркетов Briskly. Компания разработала для продажи в микромаркетах отдельное меню. Это 15 супов, 15 салатов, 15 горячих блюд — всего 45 позиций. Пользователь сможет купить одно блюдо по цене 100 рублей за порцию либо весь обед, который будет включать салат, суп и горячее блюдо, за 300 рублей. Они будут продаваться в ланч-боксах. Готовая еда рассчитана на сотрудников офисов — первые микромаркеты планируется ставить именно там. Решение выйти в новый для себя канал продаж в компании объяснили падением спроса на продукцию в период пандемии из-за сокращения числа рейсов. Кейтеринг «Аэрофлота» не первым решил продавать свою продукцию не в небе, а на земле: ранее с готовыми блюдами собственного производства на полки «Перекрестка» вышел Domodedovo Catering. Впрочем, эксперты видят риски такого непрофильного бизнеса — на рынке уже присутствуют известные потребителю крупные игроки.

📰 В России в первом полугодии 2021 года были запущены 35 проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) на общую сумму 107,8 млрд рублей, из них 93,3 млрд – частные средства, и это количество меньше, чем в аналогичный период прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на данные статистики платформы «Росинфра». Так, на федеральном уровне был реализован один проект на 35,9 млрд рублей, на региональных уровнях — 13 проектов на 38,7 млрд, на муниципальных уровнях — 21 проект на сумму 33,8 млрд. Из них 19 проектов на 42,3 млрд рублей пришлись на коммунально-энергетическую сферу, семь проектов на 2,5 млрд — на социальную, два проекта на 1,2 млрд — на сферу благоустройства и сопутствующей инженерно-технической инфраструктуры, пять проектов на 56,8 млрд связаны с транспортом, и еще два проекта на 5,1 млрд относятся к сфере IT. Тем не менее специалисты считают, что есть все шансы на изменения в лучшую сторону. Развитию ГЧП в социальной сфере способствует запуск отраслевых механизмов поддержки, отметили в Национальном центре ГЧП, добавив, что речь идет о федеральных субсидиях на строительство школ и спортивных объектов.

📰 Собственники квартир нередко пытаются скрыть от возможных покупателей недостатки жилья, сообщила «Известиям» директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. По ее словам, чаще всего хозяева стараются умалчивать о шуме в доме, проблемных соседях и незаконной перепланировке. Так, насторожить должна ситуация, когда при просмотре квартиры покупателя торопят и не дают задержаться на лестнице, в тамбуре или на лифтовой площадке: таким образом собственник может пытаться скрыть неадекватных соседей или асоциальное окружение. Еще одна уловка — сокрытие перепланировки. Если же владелец заверяет, что изменения законны, то надо потребовать от него документы на согласование, добавила Дымова, уточнив, что если перепланировка несогласованная, то это прямой путь к большим расходам: либо штрафу, либо, в самом плохом случае, к штрафу и восстановлению исходного состояния за свой счет. При этом столкнуться с неприятностями могут не только потенциальные покупатели квартир, но и арендаторы, отметила Дымова. По словам экспертов, основной проблемой становится сокрытие информации о самом доме или условиях проживания — причем как риелторами, так и собственниками.

📰 В России в 2022 году введут наказание за незаконную деятельность экскурсоводов и гидов-переводчиков, пишут «Известия» со ссылкой на положительный отзыв правительства на законопроект депутатов Госдумы, которые предлагают ужесточить законодательство в туристической сфере. Так, экскурсоводов и гидов-переводчиков, не прошедших аттестацию, будут наказывать штрафами от 5 тыс. рублей до 30 тыс., должностным лицам грозит штраф от 5 тыс. до 10 тыс., а юрлицам — от 15 тыс. до 30 тыс. Отдельное наказание предусмотрено на случай, если аттестат или карточку инструктора-проводника выдает юрлицо, которое не внесено в реестр организаций с правом проводить соответствующую аттестацию. За это должностным лицам грозит штраф до 30 тыс. рублей, а юрлицам — до 300 тыс. Наказание вводят и за то, что экскурсовод не прошел проверку по конкретному виду туристического маршрута и категориям его сложности. Большинство фракций, а также представители рынка инициативу поддерживают. По их мнению, работать в туризме должны только профессионалы. Правда, в парламенте указали на сложность привлечения к ответственности — многие граждане проводят экскурсии в частном порядке, и доказать, что они этим зарабатывают, будет непросто.

📰 Правительство намерено шире вовлекать госкомпании в реализацию «сквозных проектов» за счет внедрения в госАО продукции российской радиоэлектроники, включая отечественные процессоры, пишет «Коммерсант» . Минцифры разработало проект директив для широкого круга госкомпаний (в перечень входят «Роснефть», «Аэрофлот», «Росагролизинг», Россельхозбанк, «Роснефтегаз», «Россети», «РусГидро», АЛРОСА, ВТБ и др.) об обязательном участии в таких проектах. Участие госкомпаний в «сквозных проектах» — одна из схем импортозамещения радиоэлектроники, ее финансирование весной согласовали «цифровой» и «промышленный» вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов. В правительстве рассчитывают, что это обеспечит спрос на радиоэлектронику РФ и развитие национальных технологичных производств. Схема участия госАО в отдельных проектах не детализирована — в ведомствах тему предпочитают не комментировать. ГосАО до сих пор избегают выполнения квот по закупке российских товаров — вероятно, внедрение новых требований также не обойдется без возражений с их стороны.

📰 После стремительного падения на прошлой неделе и достижения уровня 65 долларов за баррель на текущей неделе стоимость европейской нефти Brent резко пошла вверх, достигнув уровня 71,92 доллара за баррель, прибавив с начала недели более 10%, пишет «Коммерсант» . Почти весь месяц инвесторы активно избавлялись от длинных позиций в нефти. В итоге за три недели, закончившихся 20 августа, ближайший фьючерс нефти Brent упал более чем на 14%. Инвесторы скупают сырье на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Китае и перебоев с поставками нефти в Мексике. Вместе с тем рубль чувствует себя не очень уверенно, в преддверии выступления главы ФРС закрепившись выше уровня 74 рубля за доллар. По мнению экспертов, повышение волатильности на нефтяном рынке потенциально может восприниматься инвесторами как фактор риска для рубля, что, в свою очередь, приводит к расширению премии, требуемой по рублевым инструментам в рамках операций carry-trade. Они отметили, что любые сигналы о быстром сворачивании количественных стимулов могут вернуть валютные рынки в состояние напряженности.



📰 Минпромторг предлагает исключить из 719-го постановления о локализации условие, которое позволяло автоконцернам компенсировать разницу в баллах для наиболее «простых» и доступных моделей автомобилей по сравнению с более оснащенными, пишет «Коммерсант» со ссылкой на драфт поправок к документу, датированного серединой августа и обсуждаемого в министерстве. Речь идет о машинах, где не предусмотрены сложная электроника, системы помощи водителю и прочее. В теории под угрозой могут оказаться и дешевые модификации российских автомобилей, так как их будет невыгодно выпускать без мультимедиа- и другой электроники, хотя потребители готовы купить их и так. По словам экспертов, послабления были сделаны для УАЗ «буханка» и Lada Granta, которые «при всем желании не смогут достичь максимального уровня баллов». Они отмечают, что более простым и доступным по цене моделям техники, которые пользуются спросом у клиентов, сложнее соответствовать целевому уровню баллов. В итоге, если концерн решит «компенсировать» свои потери за счет увеличения числа компонентов и выполняемых операций, это приведет к росту стоимости автомобиля, уверены эксперты.

