Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку РБА на уровне «ruВ-» с «негативным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.

В релизе указано, что сохранение негативного прогноза обусловлено неопределенностью бизнес-модели банка на фоне сжатия рыночной ниши, ожиданиями агентства по ухудшению показателей операционной эффективности и, как следствие, снижению возможностей для поступательного развития банка.

«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, низким качеством кредитного портфеля, невысокой рентабельностью бизнеса, высокой достаточностью капитала и адекватным запасом ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления», – пояснили аналитики.

В пояснении агентства указано, что слабая оценка рыночных позиций банка РБА обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования (10 заемщиков – юридических лиц на 1 июля 2021 года), что определило высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска.

Как и ранее, аналитики агентства отметили сжатие основного направления бизнеса: за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021-го портфель кредитов юрлицам и индивидуальным предпринимателям снизился на 10% (за аналогичный период прошлого года снижение показателя составило 18%). Около 40% активов представлено ликвидными активами с пониженной доходностью в виде требований к Банку России. Агентство также отметило географическую концентрацию кредитных операций на заемщиках, прямо или косвенно осуществляющих деятельность в Республике Дагестан.

На оценку также повлияла высокая достаточность капитала и невысокий потенциал его генерации. Аналитики отметили приемлемые показатели рентабельности, однако существенное влияние на показатели оказало единовременное восстановление резервов во II квартале 2021 года. «Агентство ожидает сокращения операционной эффективности банка вследствие снижения доходности по операциям узкой клиентской базы банка и отмечает повышенную чувствительность рентабельности банка к финансовому положению его заемщиков», – сказано в комментарии.

Еще один фактор — низкое качество кредитного портфеля. «Кредитный портфель без учета МБК представлен исключительно ссудами МСБ, которые формируют порядка 42% активов. Несмотря на позитивную динамику, качество кредитного портфеля ЮЛ и ИП остается низким. <…> Кроме того, сохраняется высокий уровень доли пролонгированных ссуд», – отметили аналитики.

«Эксперт РА» дало консервативную оценку качеству корпоративного управления и бизнес-процессов банка. Эксперты пояснили, что банк осуществляет свою деятельность в рамках стратегии, которая не предусматривает в 2021 году наращивание объема кредитования юридических и физических лиц относительно уровня начала года. По мнению агентства, это не будет способствовать укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ.

Аналитики отметили, что негативный прогноз предполагает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе.