У восьми из 12 системно значимых кредитных организаций значительно выросли траты на рекламу по итогам первого полугодия 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, следует из отчетности банков, с которой ознакомились «Известия» .

По данным Центробанка, Газпромбанк увеличил траты на рекламу с 1,1 млрд до 1,9 млрд рублей, Совкомбанк — с 900 млн до 1,7 млрд рублей, Райффайзенбанк — с 800 млн до 1,6 млрд рублей, СберБанк — с 1,5 млрд до 2,2 млрд рублей, банк «Открытие» — с 1 млрд до 1,5 млрд рублей, а РСХБ — с 200 млн до 600 млн рублей. Несколько меньше соответствующий бюджет расширили в Альфа-Банке — с 1,7 млрд до 1,9 млрд рублей и в Росбанке — с 290 млн до 300 млн рублей.

Только у трех системно значимых кредитных организаций расходы на продвижение в январе — июне 2021 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Так, ВТБ потратил на 200 млн рублей меньше, при этом значительно превысив траты всех других компаний: 4,8 млрд рублей. «ЮниКредит» и МКБ также убавили бюджет на продвижение.

Самое частое нарушение в рекламе финансовых услуг — отсутствие указания всех условий, определяющих стоимость продукта для потребителя, уточнили в ФАС. Часто предлагаемые параметры достижимы только при соблюдении сложно реализуемых требований, о чем клиент сведений не получает. Подобные нарушения не позволяют потребителю верно оценить свои финансовые возможности. Иногда условия договора указываются в рекламе так, что человек не может воспринять информацию из-за мелкого шрифта, выбранного цвета и динамики изображения. В таком случае сведения признаются отсутствующими, подчеркнули в ведомстве.

Доля нарушений в продвижении финансовых услуг на протяжении последних лет достаточно высока, отметили в антимонопольной службе. В 2020 году было выявлено 925 подобных злоупотреблений, они составили 18,77% от всех нарушений в рекламе, в 2019 году было зафиксировано 1 560 случаев, доля достигла 22,1%. Подсчеты по 2021 году еще ведутся.

Основная причина повышения расходов банков на продвижение услуг — попытка сохранить темпы роста операций и прибыли, что проблематично в условиях сокращения реальных располагаемых доходов населения на фоне увеличения уровня инфляции, сообщил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. По его мнению, банкам нужно привлечь клиентов, для чего они запускают новые, порой агрессивные рекламные кампании. С этим согласен аналитик «Фридом Финанса» Евгений Миронюк: рост рекламных расходов оправдан при условиях, когда с повышением ключевой ставки у банков возникает проблема фондирования, а выдавать кредиты становится выгоднее.