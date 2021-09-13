Банк ДОМ.РФ представил новую линейку пакетов расчетно-кассового обслуживания малого бизнеса. В нее вошли четыре продукта: «Старт за 0», «Стандарт», «Комфорт» и «Бизнес-класс», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Пакеты включают бесплатные переводы на счета физических лиц — от 50 до 300 тыс. рублей в зависимости от пакета, а также лимиты на платежи в пользу компаний. В наборе услуг предусмотрены проверка контрагентов через сервис «Светофор» и бесплатное СМС-информирование по счету.



За счет авансовой оплаты на пакетах «Комфорт» и «Бизнес-класс» можно будет экономить до 30% ежемесячно на расчетно-кассовом обслуживании. В пакете услуг «Бизнес-класс» предусмотрено начисление процентов на остаток — 2%.