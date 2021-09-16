Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Эм-Ю-Эф-Джи Банка (Евразия) на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом накануне сообщили в АКРА.

Как поясняется, кредитный рейтинг Эм-Ю-Эф-Джи Банка обусловлен очень высокой вероятностью оказания банку экстраординарной поддержки в виде долгосрочного и краткосрочного финансирования в достаточном объеме со стороны материнской структуры — Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Аналитики отмечают, что банк характеризуется высокой оценкой собственной кредитоспособности, учитывающей сильную позицию по достаточности капитала, адекватный риск-профиль и адекватную позицию по ликвидности и фондированию, а также средний бизнес-профиль.

В АКРА считают, что бизнес-профиль банка отражает его средние позиции в банковской системе России и умеренную диверсификацию операционных доходов, представленных в основном процентными поступлениями от кредитов юридическим лицам, от средств, размещенных в банках, и доходами от операций с иностранной валютой. Стратегия банка предусматривает в первую очередь предоставление полного спектра финансовых услуг клиентам в России. На горизонте 12–18 месяцев Эм-Ю-Эф-Джи Банк не планирует развивать новые направления бизнеса и принимать связанные с этим дополнительные риски.

Среди прочих факторов в релизе указывается очень высокий буфер абсорбции убытков. Банк поддерживает высокие значения регулятивных нормативов достаточности капитала (на 1 июля 2021 года показатель достаточности основного капитала Н1.2 находился на уровне 141,75%), что позволяет Эм-Ю-Эф-Джи Банку, согласно стресс-тесту АКРА, с комфортом выдержать существенный прирост стоимости риска более чем на 500 базисных пунктов на горизонте 12–18 месяцев. «Столь высокий уровень достаточности капитала обусловлен тем, что банк придерживается политики поддержания нераспределенной прибыли на уровне 100%, а также тем фактом, что предоставленные группой гарантии позволяют избежать чрезмерного роста взвешенных по риску активов», — указали аналитики.

В АКРА подчеркнули, что величина операционного риска банка не оказывает влияния на оценку риск-профиля, величина рыночного риска несущественна. Позицию Эм-Ю-Эф-Джи Банка по долгосрочной ликвидности аналитики оценили как сильную.