Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Первого Инвестиционного Банка на уровне «ruB+» с сохранением по рейтингу «стабильного» прогноза, сообщается в релизе агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, высокой достаточностью капитала на фоне убыточности бизнеса, адекватным качеством активов и ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления», — поясняют аналитики «Эксперт РА».

Как напоминают в агентстве, Первый Инвестиционный Банк специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании субъектов малого и среднего предпринимательства, операциях на рынке МБК и рынке ценных бумаг. Головной офис банка и две операционные кассы вне кассового узла расположены в Москве.

Аналитики отмечают, что слабая оценка рыночных позиций отражает ограниченные масштабы бизнеса банка на российском банковском рынке и узкую клиентскую базу (20 заемщиков в сегменте кредитования юридических лиц и ИП и 13 заемщиков — физических лиц на 1 июня 2021 года), что обусловило высокую концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска (отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 39% на 1 августа 2021 года, крупнейший кредитный риск достигал 8,7% чистых активов в июле). Диверсификация бизнеса оценивается как низкая. По оценкам агентства, концентрация активов на связанных сторонах оценивается как приемлемая.

«Эксперт РА» обращает внимание на то, что банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (на 1 августа 2021 года Н1.0 составил 34,3%, Н1.2 был равен 12,3%), что позволяет выдержать полное обесценение до 13,2% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов. Вместе с тем на 1 августа 2021 года регулятивный капитал превосходит регуляторный минимум банков с универсальной лицензией всего на 86 млн рублей, при этом убыток банка за семь месяцев 2021 года составил 30 млн рублей. Агентство отмечает продолжительную убыточность деятельности банка: в соответствии с РСБУ ROE по прибыли после налогообложения за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021-го составила минус 2,9%. Кроме того, негативное влияние на уровень рейтинга оказывает низкая операционная эффективность деятельности банка (за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021-го операционные доходы не покрывают расходы на обеспечение деятельности, CIR равен 126%).

«Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Учитывая планы банка по расширению направлений бизнеса, агентство считает, что в обозримой перспективе банку потребуется адекватный рост численности служб риск-менеджмента, внутреннего контроля и аудита», — говорится в сообщении.