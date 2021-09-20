Агентство по страхованию вкладов (АСВ) меняет подходы к работе с владельцами рухнувших банков: им предлагают сотрудничать и рассчитаться с кредиторами, а взамен – не получить иск об убытках, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные первого заместителя гендиректора АСВ Андрея Мельникова.

Новый формат работы Мельников объяснил тем, что в АСВ банки поступают сейчас в основном с сохранившимися активами; как только агентство становится конкурсным управляющим или даже раньше, оно старается вступить в переговоры с бенефициарами, объяснил он, уточнив, что агентство сообщает им размер «дыры» в банке и рассказывает, какие есть пути и как можно «подключиться» к расчетам с кредиторами: найти средства, отозвать часть требований, выкупить активы, провести работу с должниками, которых они знают.

Банк переходит к АСВ после того, как суд принимает решение о его банкротстве или принудительной ликвидации (когда активов хватает для погашения обязательств); с начала года под управление АСВ перешел 21 банк, у которого лицензия либо отозвана, либо аннулирована – это в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, в 15 из них АСВ надеется полностью погасить требования кредиторов благодаря сотрудничеству с собственниками, пояснил Мельников.

Всего же процедуры принудительной ликвидации сейчас идут в отношении 25 банков, банкротство, где агентство – конкурсный управляющий, – в 324; такая разница в цифрах объясняется тем, что в большинстве банков с отозванной лицензией активов не хватает на покрытие обязательств перед кредиторами: АСВ получает банк с «дырой» в балансе и начинает его банкротить, оспаривать ряд сделок, взыскивать активы, чтобы вернуть средства в конкурсную массу, поэтому процедуры принудительной ликвидации короче – ее средний срок составляет год и семь месяцев, тогда как конкурсного производства – пять лет, следует из отчета АСВ за первое полугодие.

Из относительно крупных банков в этом году отозвали лицензии у екатеринбургского банка «Нейва» и московского Нефтепромбанка; у первого выплаты вкладчикам составляют 5,3 млрд рублей, в отношении него ведется процедура принудительной ликвидации, у Нефтепромбанка выплаты вкладчикам составили 2,6 млрд рублей, началось банкротство, при этом требования кредиторов банков пока еще не сформированы, но акционеры Нефтепромбанка сообщили о намерении предоставить средства для погашения обязательств, говорится на сайте АСВ.