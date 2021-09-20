ЮниКредит Банк запустил новую флагманскую карту с гибким кэшбэком и обновил программу лояльности по всем картам. Об этом в понедельник сообщили в кредитной организации.

Как подчеркивают в банке, его новая дебетовая карта Cash&Back «способна заменить сразу несколько карт, так как дает клиентам возможность настраивать кэшбэк под себя». В зависимости от своих предпочтений клиент может выбрать:

авто и транспорт (до 10% кэшбэка за траты на АЗС, каршеринг, платные дороги, парковки, такси и транспорт);

«умный» кэшбэк (до 5% в категории с наибольшим количеством трат);

кэшбэк на все (до 2% на любые покупки).

Любой тип кэшбэка начисляется баллами, которые можно менять на рубли (1 балл равен 1 рублю), или бонусами партнеров. Сейчас среди них ЦУМ, «Ростелеком», «МТС Cashback», Utair Status, РЖД, «Перекресток», «Карусель», «Пятерочка», интернет-аптека «36,6», аптека «Горздрав», Благотворительный фонд Константина Хабенского. Список будет расширяться. При любой опции кэшбэка ограничений на его сумму нет.

При желании раз в месяц можно менять как опцию кэшбэка, так и способ его получения. Управление программой лояльности доступно в мобильном приложении Mobile.UniCredit и интернет-банке Enter.UniCredit в разделе «Ваши бонусы». Здесь же можно видеть историю начисления кэшбэка, менять баллы на рубли или бонусы партнеров.

«Карта Cash&Back выпускается эксклюзивно на платежной системе Visa и помимо кэшбэка дает возможность получать скидки для держателей карт уровня Gold от партнеров Visa по всему миру», — отмечается в релизе.

«В честь выпуска новой карты мы навсегда отменили комиссию за обслуживание для тех, кто оформит ее до 31 октября», — обращает внимание член правления ЮниКредит Банка Михаил Повалий.

Карта позволяет без комиссии снимать наличные в банкоматах группы UniCredit и партнеров и два раза в месяц — в любых банкоматах в рублях. Также карта открывает доступ к квалифицированной помощи на дорогах с «Пакетом водителя» (речь идет о таких услугах, как, например, эвакуация автомобиля, подвоз топлива, замена поврежденных колес).

Также банк обновил программу лояльности по всем картам.

По информации банка, теперь с премиальными картами Prime Visa Signature получать «умный» кэшбэк в размере до 10% можно не только рублями, но и бонусами партнеров — тех же, что по карте Cash&Back.

По картам Extra, помимо кэшбэка до 5% на все, стал доступен «умный» кэшбэк в размере до 7% в категории с максимальными тратами, включая рестораны и кафе, развлечения и игры, авто и транспорт, одежду и обувь, красоту и здоровье. Получать кэшбэк можно баллами (1 балл равен 1 рублю) или бонусами партнеров.

Для тех, кто уже пользуется дебетовой «АвтоКартой» Visa или Visa Gold+, теперь доступна такая же программа лояльности, как по картам Cash&Back.

За покупки по кредитной «АвтоКарте» клиенты получают в категории «авто и транспорт» кэшбэк в размере до 10% в виде баллов (1 балл равен 1 рублю).

«С кредитными картами Air пользоваться милями стало проще. Клиенты видят свой бонусный счет и историю начисления миль в разделе «Ваши бонусы» мобильного приложения Mobile.UniCredit и интернет-банка Enter.UniCredit. Здесь же можно воспользоваться накопленными милями», — указано также в релизе.



По всем картам управлять программой лояльности и следить за начислением вознаграждения можно через раздел «Ваши бонусы» в Mobile.UniCredit и Enter.UniCredit.