Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Всероссийского Банка Развития Регионов на уровне «ruАА», сохранив «стабильный» прогноз по рейтингу, сообщается в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу на фоне высокой операционной эффективности, комфортным уровнем ликвидности, адекватной оценкой качества активов и корпоративного управления. Ключевое позитивное влияние на рейтинг по-прежнему оказывает поддержка со стороны собственника, а также значимая роль банка в финансировании крупных проектов в стратегических отраслях страны, что позволяет банку получить эксклюзивные преимущества для развития бизнеса», — поясняют аналитики «Эксперт РА».

Как напоминают в агентстве, ВБРР — крупный по размеру активов банк, зарегистрированный в Москве. Является опорным расчетным банком материнской компании ПАО «НК «Роснефть» и его дочерних компаний, предоставляет полный спектр банковских услуг для контрагентов и сотрудников указанной группы. Офисная сеть представлена пятью филиалами (Краснодар, Нефтеюганск, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург), 21 дополнительным офисом и 30 операционными офисами в семи федеральных округах.

Аналитики отмечают, что умеренно высокая оценка рыночной позиции обусловлена высоким уровнем значимости банка на федеральном уровне вследствие сильных позиций кредитной организации в сегменте кредитования и расчетного обслуживания стратегически значимых предприятий и крупного бизнеса. Вместе с этим бизнес-профиль банка по-прежнему ограничен специализацией на клиентах топливно-энергетического комплекса. Агентство отмечает приемлемую диверсификацию бизнеса по сегментам кредитного риска. Ключевое позитивное влияние на рейтинг по-прежнему оказывает поддержка со стороны собственника, которая обеспечивает банку доступ к недорогому фондированию и базе крупных высоконадежных заемщиков. При этом указанная специфика бизнеса банка обуславливает повышенную концентрацию на операциях со связанными сторонами.

«Эксперт РА» обращает внимание на то, что нормативы достаточности капитала поддерживаются на комфортном уровне, что позволяет банку выдержать обесценение 13,5% базы активов, подверженных кредитному и рыночному риску, и внебалансовых обязательств. Положительная динамика величины собственных средств (на 5,5% за период с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года с учетом выплаченных дивидендов) обеспечивает органический рост активов банка без увеличения аппетита к риску. Относительная стабильность процентных и комиссионных доходов на фоне умеренных операционных расходов обуславливает адекватный уровень рентабельности бизнеса. Агентство также отмечает эффективное управление доходами и расходами (CIR за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года составил 30%), при этом показатель чистой процентной маржи находится на невысоком уровне (NIM равен 2,9%).

«Ключевым источником фондирования выступают средства корпоративных клиентов и государственных организаций, в том числе по депозитным аукционам бюджетных и внебюджетных фондов. При этом отмечается высокая концентрация привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов (21% пассивов), связанность которой с банком снижает риск их непрогнозируемого оттока. Наличие портфеля необремененных высоколиквидных ценных бумаг обуславливает возможность привлечения банком дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО», — говорится в сообщении.