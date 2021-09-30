Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Коммерцбанка (Евразия) на уровне «ААА(RU)», прогноз «стабильный». Соответствующее сообщение размещено на сайте АКРА.

Кредитный рейтинг Коммерцбанка (Евразия) обусловлен очень высокой вероятностью оказания ему экстраординарной поддержки со стороны Commerzbank AG. Оценка собственной кредитоспособности финансового института характеризуется адекватными бизнес-профилем и риск-профилем, а также адекватными позициями по капиталу и по ликвидности и фондированию.

«Адекватный бизнес-профиль (bbb+) в первую очередь обусловлен сильной франшизой АО «Коммерцбанк (Евразия)» в обслуживании иностранных компаний, ведущих деятельность в России, а также крупнейших российских компаний», — говорится в отчете агентства. Диверсификация операционного дохода оценивается как умеренная (индекс Херфиндаля — Хиршмана составляет 0,23 по итогам 2020 года). Система корпоративного управления и стратегического планирования находится, по мнению экспертов, на высоком уровне, учитывая значительный контроль за деятельностью со стороны акционера и многолетний успешный опыт работы топ-менеджеров как в Коммерцбанка (Евразия), так и в Группе Commerzbank. Структура собственности Коммерцбанка (Евразия) полностью прозрачна. Оценка стратегии и качества корпоративного управления находится на высоком уровне.

Адекватный буфер абсорбции убытков обеспечивается высоким уровнем основного капитала по регулятивным нормам. Вместе с тем значение коэффициента усредненной генерации капитала, рассчитываемого за последние пять лет, остается отрицательным, что обусловлено дивидендными выплатами. Операционная эффективность, оцениваемая на основе средних за последние три года значений показателей чистой процентной маржи и отношения операционных расходов к операционным доходам, в целом соответствует уровню операционной эффективности сопоставимых банков.

Адекватная оценка риск-профиля Коммерцбанка (Евразия) обусловлена качественной системой риск-менеджмента и высоким качеством кредитного портфеля, на который приходится 31% активов. При этом проблемные кредиты в портфеле отсутствуют. На десять крупнейших групп заемщиков приходится почти 75% портфеля, существенная часть выданных кредитов покрыта гарантиями поддерживающей организации. При осуществлении размещений на межбанковском рынке (свыше 40% активов) и формировании портфеля ликвидности, состоящего из высоколиквидных ценных бумаг (16% активов), Коммерцбанк (Евразия) придерживается исключительно консервативной политики.

Адекватная позиция по ликвидности и фондированию банка обусловлена высокой способностью исполнять обязательства на горизонте 90 дней, учитывая наличие значительного профицита краткосрочной ликвидности как в базовом (около 39 млрд рублей), так и в стрессовом (около 40% обязательств) сценариях, а также возможностью мгновенного привлечения средств в рамках сделок РЕПО (портфель ценных бумаг не обременен) и ликвидности от акционера в случае необходимости.

Ресурсная база Коммерцбанка (Евразия) волатильна ввиду повышенной концентрации на крупнейших группах кредиторов.

В агентстве пояснили, что «стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.