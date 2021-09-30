ВТБ заинтересован в покупке розничного бизнеса Ситибанка, соответствующее предложение направлено в его адрес в конце августа, рассказал журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Это «не обязывающее [к сделке] юридическое предложение по сформированию интереса» и возможной цены, уточнил Пьянов, его можно было подать только в отношении всего розничного бизнеса российского Ситибанка. Параметры возможной сделки (цену, принцип ее формирования, характеристики предлагаемого бизнеса) Пьянов называть не стал из-за подписанного соглашения о конфиденциальности. Он лишь уточнил, что до сегодняшнего дня никакой официальной реакции на предложение ВТБ не поступило.
В апреле 2021 года Ситибанк (российская «дочка» американской Citigroup) объявил о том, что перестанет работать с российскими физическими лицами и продолжит работу только с корпоративными клиентами. В целом банк сворачивает розничное направление в 13 странах.
ВТБ посчитал целесообразным сделать это предложение Ситибанку в силу того, что продается только розничный бизнес, отметил Пьянов.«Розничный бизнес является, наверное, единственным оставшимся Клондайком в банковском секторе... Увеличение активности клиентской базы розничного бизнеса является частью нашей стратегии, и мы просто смотрим на все органические и неорганические возможности наращивания этого бизнеса», — объяснил Пьянов.
Ситибанк приступил к активной фазе продажи розничного бизнеса, пишет «Коммерсант». Предложение приобрести 250 тыс. карт, кредиты на сумму около 40 млрд рублей, обязательства банка перед физлицами примерно на 160 млрд рублей, средства граждан на счетах и отделения с сотрудниками получили большинство банков из топ-30.