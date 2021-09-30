ВТБ заинтересован в покупке розничного бизнеса Ситибанка, соответствующее предложение направлено в его адрес в конце августа, рассказал журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Это «не обязывающее [к сделке] юридическое предложение по сформированию интереса» и возможной цены, уточнил Пьянов, его можно было подать только в отношении всего розничного бизнеса российского Ситибанка. Параметры возможной сделки (цену, принцип ее формирования, характеристики предлагаемого бизнеса) Пьянов называть не стал из-за подписанного соглашения о конфиденциальности. Он лишь уточнил, что до сегодняшнего дня никакой официальной реакции на предложение ВТБ не поступило.

В апреле 2021 года Ситибанк (российская «дочка» американской Citigroup) объявил о том, что перестанет работать с российскими физическими лицами и продолжит работу только с корпоративными клиентами. В целом банк сворачивает розничное направление в 13 странах.

ВТБ посчитал целесообразным сделать это предложение Ситибанку в силу того, что продается только розничный бизнес, отметил Пьянов.