Национальная валюта Сейшельских Островов с начала текущего года подорожала уже на 60%. Она опередила в росте все валюты в мире и значительно превысила динамику основных биржевых индексов на американском рынке.

Курс сейшельской рупии, которая является национальной валютой Сейшельских Островов, с начала текущего года вырос по отношению к доллару уже на 60% благодаря восстановлению туристического бизнеса, сообщает Bloomberg. Это лучший результат среди 146 валют мира, отслеживаемых агентством.

Помимо сейшельской рупии, еще четыре африканские валюты вошли в десятку лучших мировых валют, которые больше всего укрепились по отношению к доллару США в текущем году. На втором месте среди наиболее доходных валют мира оказалась денежная единица Республики Замбия — замбийская квача, подорожавшая примерно на 26% к доллару США, а на третьем — валюта Мозамбика — мозамбикский метикал, прибавивший 17%.

Армянский драм, ангольская кванза и украинская гривна укрепились с начала года на 7%. В десятку лучших валют также вошел грузинский лари с показателем роста в 6%. Белорусский рубль вырос на 4%, угандийский шиллинг и доминиканское песо прибавили 3%.

Рекордному ралли валюты Сейшельских Островов способствовал туристический бум в островном государстве, который привел к притоку иностранной валюты в страну. Только на этой неделе сейшельская рупия укрепилась по отношению к американскому доллару на 2,9%, до 13,31 рупии за доллар.

В текущем году Сейшельские Острова стали одной из самых вакцинированных стран мира. С начала года вакцинацию от COVID-19 прошли более 99 тыс. жителей. По данным Министерства здравоохранения, в стране полностью вакцинированы свыше 77% населения. Основными вакцинами для страны стали препараты компаний Sinopharm и AstraZeneca. Высокий уровень вакцинации позволил властям страны восстановить туристическую индустрию, которая составляет основу экономики государства.

Текущая доходность сейшельской валюты значительно превысила динамику основных биржевых индексов на американском рынке. Для сравнения: индекс Dow Jones, отслеживающий динамику 30 крупнейших американских компаний, за аналогичный период вырос лишь на 11,74%, а индекс S&P 500 — на 15,9%.