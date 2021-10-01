Объемы сомнительных операций в банковском секторе РФ в первом полугодии 2021 года сократились на 11% к аналогичному прошлогоднему периоду. Об этом говорится в аналитическом комментарии ЦБ «Структура сомнительных операций и секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги».

В комментарии указано, что объемы сомнительных операций в банковском секторе РФ в первом полугодии 2021 года составили 51 млрд рублей, тогда как за такой же период прошлого года они достигал 57 млрд рублей.

Объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе снизились почти на 20% до 31 млрд рублей.

По данным ЦБ, вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям незначительно вырос (до 20 млрд рублей) — преимущественно за счет авансовых платежей за импортируемые товары.

В то же время сомнительные платежи в пользу нерезидентов за услуги и на счета резидентов за рубежом сократились. Основную часть в их структуре, как и в предыдущие периоды, составляли выдачи со счетов физических лиц (75%).

Объемы обналичивания денежных средств вне банковского сектора (транзитные операции повышенного риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) в целом соответствовали уровню первого полугодия 2020 года, составив чуть более 13 млрд рублей.

В комментарии указано, что основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2021 года, как и в аналогичный период предыдущего года, формировался в строительном секторе (36%), торговле (24%) и секторе услуг (21%).