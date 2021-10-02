ВТБ меняет стратегию обслуживания состоятельных клиентов. С 1 октября под руководство главы Private Banking ВТБ Дмитрия Брейтенбихера перешел сегмент «Привилегия». К концу 2025 года ВТБ планирует нарастить объем активов под управлением в состоятельном сегменте до 10 трлн рублей, а число клиентов — до 1 млн человек, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Как уточняют в банке, в новой должности Дмитрий Брейтенбихер будет отвечать за организацию и развитие банковских продуктов и укрепление лидерских позиций ВТБ в работе с премиальными и состоятельными клиентами. Особое внимание планируется уделить клиентам с активами от 15 млн до 50 млн рублей, для которых будет разработан новый набор финансовых инструментов и сервисов, в том числе новые субординированные облигации ВТБ. Привилегированное обслуживание будет доступно клиентам с доходами от 200 тыс. рублей в месяц или активами от 3 млн.

«ВТБ демонстрирует лучшую динамику развития на рынке Private Banking. На фоне роста технологий, автоматизации процессов и масштабной IT-трансформации банка появляется возможность тиражировать лучшие практики обслуживания VIP-клиентов и профессиональную инвестиционную экспертизу в сегмент affluent. Такой формат «просачивания» индивидуализации в более массовые сегменты — выраженный тренд, и не только в банковском секторе. Даже в Formula 1 новшества сначала используются для гоночных болидов, потом – для спорткаров, а через некоторое время — это уже общепринятая практика для всего авторынка. Поэтому убежден, что изменение подхода в работе с состоятельным сегментом должно повысить качество клиентского сервиса и ускорить получение обратной связи от клиентов. Как следствие, это обеспечит оперативный вывод новых продуктов и сервисов, которые станут уникальными для рынка», — комментирует Дмитрий Брейтенбихер.



По его словам, в новой стратегии ВТБ учитывает два ключевых принципа — качество сервиса и профессиональную экспертизу. «Именно на них мы сфокусируемся в ближайшие годы. Перед нами стоит амбициозная задача по кратному росту на этом конкурентном рынке, но убежден, что мы обречены на успех», — добавил старший вице-президент ВТБ.