Капитализация российского банковского сектора несколько улучшилась в августе, при этом более половины банков, привлекающих розничное фондирование, испытали его чистый отток. Об этих и других тенденциях августа 2021 года в банковской сфере говорится в аналитической записке рейтингового агентства «Эксперт РА».

Аналитики, в частности, указывают на продолжение активного прироста портфеля розничных кредитов: на 2% за месяц (против 1,8% в июле) и на 17,7% с начала года. «Из числа топ-50 банков в рознице сокращение портфеля в августе наблюдалось только у четырех кредитных организаций. Меры по охлаждению рынка потребительского кредитования пока не возымели целевого эффекта, а ускорение выдач по сравнению с предшествовавшим месяцем говорит о том, что многие кредитные организации стараются максимизировать доходную базу кредитов, выданных физическим лицам, перед вероятным переходом регулирования к количественным ограничениям кредитования», — рассуждают в «Эксперт РА».

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По подсчетам агентства, усредненный по всем участникам рынка уровень достаточности капитала в августе увеличился на 0,5 процентного пункта до 25,2%, уровень достаточности основного капитала — на 0,1 п. п. до 18,4%. «Капитализация сектора и генерируемые за счет новых выдач процентные доходы позволяют свободно удовлетворять возросший в текущем году спрос на розничные кредиты, и надбавки к риск-весу отдельных категорий ссуд не выступают существенным сдерживающим выдачи фактором», — приходят к выводу эксперты.

Согласно их данным, медианный по всем банкам уровень просрочки в розничном портфеле за последний месяц увеличился на 0,1 п. п. до 5,5% — незначительно, но с учетом того факта, что активные выдачи существенно размывают долю просроченной задолженности, это наблюдение негативно характеризует динамику платежной дисциплины заемщиков.

«Более половины (54%) кредитных организаций, привлекающих розничное фондирование, испытали его чистый отток в августе. Это также связано с увеличением среднего уровня долговой нагрузки населения и сокращением нормы сбережения при сохранении повышенной инфляции», — указано в материале агентства.



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При этом динамика корпоративного фондирования оценивается как значительно более позитивная: прирост соответствующих ресурсов за месяц наблюдался у 58,2% кредитных организаций; совокупный объем привлеченных банковским сектором средств предприятий возрос на 1,2% за август и на 20,1% с начала года. При этом концентрация корпоративного фондирования на топ-десятке банков за восемь месяцев увеличилась с 76,3% до 79,5%.