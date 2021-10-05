В Почта Банке планируется смена руководства: возглавить банк может член правления банка «ФК Открытие» Александр Пахомов, ранее около десяти лет работавший в группе ВТБ, а Дмитрий Руденко (см. фото), возглавляющий Почта Банк с момента его основания, покинет свой пост, пишет «Коммерсант» . По данным источников на рынке, кадровая реформа может быть связана с желанием ВТБ поглотить Почта Банк: так, новый глава финогранизации должен будет превратить ее сеть в канал продаж финансовых продуктов группы ВТБ.

Ранее уже сообщалось, что Руденко может уйти в отставку с поста предправления Почта Банка, однако представитель финучреждения назвал тогда информацию о планах отставки Руденко слухами и отказался от комментариев.

В конце сентября ВТБ выкупил две акции у главы Почта Банка и консолидировал у себя его контрольный пакет. О том, что эта сделка готовится, было известно заранее. Изначально Почта Банк был создан на основе Лето Банка, и ВТБ в нем принадлежало 50% плюс одна акция, а «Почте России» — 50% минус одна акция. Но в конце 2017 года ВТБ и «Почта России» заключили соглашение о паритетном владении акциями кредитной организации, и две акции перешли Руденко. Сейчас ситуация вернулась к изначальной: ВТБ получил контроль над банком и планирует серьезно его реформировать.

С выкупом двух акций ВТБ «смог консолидировать его баланс, но не его клиентскую базу». Между тем перед ВТБ стоит амбициозная цель по росту клиентской базы: удвоить ее объем к 2025 году. Как будет достигнута цель, уже не так важно, считает собеседник. Ранее в кулуарах ВЭФ-2021 глава ВТБ Андрей Костин говорил, что до конца года планируется скорректировать стратегию развития Почта Банка. «Мы считаем, что надо больше консолидировать деятельность этого банка в рамках группы ВТБ, может быть, изменить несколько модель развития», — пояснил топ-менеджер. По его словам, в условиях цифровизации ценность крупной сети офисов снижается. При этом Костин отметил, что центром разработки продуктов будет ВТБ. По его словам, до конца года перестройка будет завершена.

Как пояснила председатель Московской коллегии адвокатов «Арбат» Наталья Никольская (ранее работала в Главном управлении ЦБ по Москве), чтобы уволить главу банка, не требуется разрывать контракт. «Главу банка как единоличный исполнительный орган можно уволить по решению учредителей, порядок прописан в уставе. Он перестанет быть главой банка с точки зрения единоличного исполнительного органа, но может остаться сотрудником, и дальше процедуры увольнения будут происходить в соответствии с Трудовым кодексом и его контрактом», — пояснила она.

При этом, по словам Никольской, согласовать и назначить нового руководителя — процедура, имеющая несколько ступеней. «Нового руководителя назначают по правилам, закрепленным в уставе банка, решением акционеров. Но единоличным исполнительным органом он становится с момента назначения, затем следует процедура согласования в ЦБ», — уточнила она.