Председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко может покинуть свой пост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters, которое, в свою очередь, передает информацию из своих источников.

Представитель Почта Банка назвал информацию о планах отставки Руденко слухами и отказался от комментариев. ВТБ не ответил на запрос РБК. В пресс-службе банка также заявили Reuters, что «не комментируют слухи». В пресс-службе Почты России не ответили на запросы агентства.

Руденко с 2012 года возглавлял Лето Банк, подконтрольный ВТБ. В 2016 году на основе этого банка был создан Почта Банк. Руденко занял пост предправления.

В 2016 году Почта России выкупила у ВТБ 49,99% акций Почта Банка за 5,5 млрд рублей. В конце 2017 года ВТБ потерял операционный контроль над активом, продав две акции Почта Банка Дмитрию Руденко. С того времени ВТБ и Почта России владели «дочкой» на паритетной основе: у каждого из крупных акционеров было 50% минус одна акция.

Как сообщали источники «Ведомостей», ВТБ мог пойти на снижение доли из-за санкций. Госбанк с 2014 года находится под санкциями США и ЕС, в начале 2018 года планировалось расширение ограничений, а при добавлении компаний в черный список действует «правило 50%»: санкции распространяются и на «дочек».

ВТБ увеличил долю в Почта Банке ВТБ увеличил размер своего участия в уставном капитале Почта Банка с 8 604 413 до 8 604 415 голосующих акций, а долю, соответственно, — с 49,99999419% до 50,00000581%. Сообщение об этом ВТБ опубликовал в четверг, 30 сентября, на портале раскрытия корпоративной информации.

ВТБ в августе объявил, что намерен выкупить две акции «дочки» и вернуть потерянный в конце 2017 года контрольный пакет Почта Банка. На этой неделе сделка была совершена. «Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), <...> которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 8 604 415, или 50,00000581%», — говорилось в сообщении ВТБ.



«Основная мотивация состоит в том, что, по нашим оценкам, санкционные риски сейчас снизились», — объяснил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он подчеркнул, что перераспределение долей не должно отразиться на взаимодействии с Почтой России.