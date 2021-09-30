ВТБ увеличил размер своего участия в уставном капитале Почта Банка с 8 604 413 до 8 604 415 голосующих акций, а долю, соответственно, — с 49,99999419% до 50,00000581%. Сообщение об этом ВТБ опубликовал в четверг, 30 сентября, на портале раскрытия корпоративной информации.

Увеличение размера участия в уставном капитале Почта Банка произошло в результате «приобретения доли участия в организации», это случилось 29 сентября.



В августе сообщалось, что группа ВТБ планирует вернуть себе полный операционный контроль над дочерним Почта Банком — выкупить две акции у предправления Почта Банка Дмитрия Руденко и довести свою долю до 50% плюс одной акции. Как указывает ТАСС в заметке на эту тему, ранее член правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял, что стоимость двух акций составляет 5,9 тыс. рублей. По словам Пьянова, основная мотивация сделки состоит в том, что, по оценкам ВТБ, санкционные риски сейчас снизились и группа может вернуть себе полный операционный контроль над Почта Банком в качестве мажоритарного акционера.