«Тинькофф» и «Авто.ру» запустили услугу «Безопасная сделка». Как отмечается в сообщении Тинькофф Банка, это «первый в стране онлайн-сервис для безопасных расчетов при покупке и продаже автомобиля с пробегом».

«Благодаря замораживанию средств на специальном счете в «Тинькофф» перевод денег продавцу происходит только после подписания договора и передачи ключей покупателю», — поясняется в релизе.

Воспользоваться услугой можно на сайте или в приложении «Авто.ру». Чтобы совершить безопасную сделку, надо нажать на кнопку «Начать сделку» или «Сделка» в объявлении о продаже машины.

После подтверждения сделки продавцом и согласования стоимости машины стороны должны указать свои паспортные данные и информацию об автомобиле. При этом вводить данные вручную необязательно: система сама заполнит поля анкеты по загруженному скану или фото паспорта. Сформировать договор купли-продажи можно в личном кабинете пользователя «Авто.ру» за несколько минут.

После проверки данных покупатель переводит средства на созданный в Тинькофф Банке номинальный счет «Авто.ру», где деньги хранятся до момента подписания договора обеими сторонами. Оплатить автомобиль покупатель может как собственными средствами (наличными или со счета в любом банке), так и с помощью кредита, оформленного в любом банке.

«Все процедуры оформления проходят онлайн и занимают не более 15 минут. То есть пройти все шаги «Безопасной сделки» можно во время первичного осмотра автомобиля», — подчеркивается в релизе.

По итогам проверки машины и подписания документов стороны подтверждают в приложении «Авто.ру» завершение сделки и передачу автомобиля. Только после этого продавец получает средства, замороженные на счете «Авто.ру» в «Тинькофф».

Если участники сделки передумают, сумма будет возвращена на карту покупателя, а продавец получит уведомление об этом.



Из сообщения следует, что в рамках сервиса «Безопасная сделка» предполагается, в частности, автоматическая юридическая проверка авто и собственника по базам МВД. Например, если окажется, что на машину наложены какие-либо ограничения, такие как залог, потенциальный покупатель узнает об этом до подписания договора. Также система оповестит, если информация, которую указали участники сделки, окажется недостоверной.