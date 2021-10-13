За год в России средний размер ежемесячного ипотечного платежа вырос на 14%, до 18,8 тыс. рублей, а самого кредита — на 16%, достигнув 2,9 млн, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости и банкиров, уточняя, что сроки кредитов также выросли — примерно на 10%. При этом люди стали на 15% реже закрывать ипотеку досрочно.

В ВТБ средний размер ипотеки сегодня составляет около 3,5 млн рублей, за год он вырос на 20%. При этом средний срок кредита увеличился на 8%, до 17 лет, рассказали в банке. В МКБ средняя сумма ипотеки с 2019 года выросла на 30%. В МТС Банке объем ипотечного кредита за восемь месяцев 2021 года увеличился на 35% в сравнении с тем же периодом 2019-го и на 10% — по отношению к 2020-му. В банке УБРиР показатель за год вырос на 7% и на 19% относительно 2019-го, составив около 2,4 млн рублей. В ПСБ в этом году отмечают увеличение среднего чека по новым ипотечным выдачам на 11%.

Тенденция во многом связана с подорожанием жилья, притом что минимальный первый взнос как был, так и остался на уровне 15–20%, отметили в пресс-службе Райффайзенбанка. По словам заместителя генерального директора «ПроГород» группы ВЭБ.РФ Алексея Ионова, за год рост цен на рынке первичной жилой недвижимости составил от 20% до 40% в ЦФО и до 30% в регионах.

Последние несколько лет уровень досрочного погашения ипотеки рос за счет снижения ставок и массового рефинансирования кредитов, пояснили в пресс-службе ВТБ. В 2021 году ЦБ начал увеличивать размер ключевой ставки, что привело и к росту банковских, добавили там. Рефинансирование становится менее востребованным инструментом, из-за чего замедляется и темп досрочного погашения кредитов, рассказали в банке. Но оно сегодня не так уж выгодно, считает руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова.

Как сообщалось ранее, Минэкономразвития ухудшило прогноз инфляции по итогам 2021 года — она повысится с 5,8% до 7,4%. А льготная ипотека на новостройки выдавалась до 1 июля 2021 года под 6,5%, а сейчас — под 7% годовых.