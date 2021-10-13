Сингапурская финтех-компания Thunes, которая специализируется на трансграничных b2b-платежах (переводы и платежи между компаниями), объявила о запуске мгновенных платежей в Россию, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные с ее сайта, уточняя, что партнером выступит «Банк 131»: он будет проводить платежи физлицам и юрлицам в России на счета в банках.

По словам советника председателя правления «Банка 131» Анны Кузьминой, платежи именно через банковский счет, а не по карте, обеспечивают большую прозрачность: при выплате на банковский счет требуется заполнять полную форму квитанции банковского перевода, включая назначение платежа; каждый банк в цепочке обязан проверить алгоритмами, что написано в назначении, отметила она.

Кроме того, в отличие от переводов по карте, переводы через банковский счет проходят в «сыром» виде через Центробанк, и он видит каждого отправителя, получателя и всю цепочку трансакции; помимо Thunes «Банк 131» является партнером еще одной финтех-компании, которая обслуживает трансграничные b2c-платежи (от юрлиц в пользу физлиц), – британской Wise, ранее известной как Transferwise.

Thunes появилась в 2019 году в результате разделения финтех-компании Transferto, которая была создана в 2005 году; Thunes сконцентрировалась на развитии международных b2b-платежей, а новая компания – DT One – продолжила заниматься b2c-сегментом.

В России трансграничные b2b-платежи сейчас развивают платежные системы Visa и Mastercard; Visa в июне запустила сервис «B2B Connect»: он позволяет проводить трансграничные платежи между предприятиями внутри платформы, которая уже работает в 97 странах мира; в том же месяце Mastercard подписала соглашение о развитии сервиса трансграничных переводов на счета для юридических лиц со СберБанком.