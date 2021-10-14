Проинфляционные риски со стороны рынка труда пока умеренные, но риски устойчивого повышения инфляционного давления с этой стороны могут реализоваться, если текущий дефицит кадров в отдельных отраслях распространится на более широкий круг отраслей. Об этом говорится в очередном выпуске макроэкономического бюллетеня «О чем говорят тренды» , подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

«Коронакризис» привел к значительным структурным изменениям на рынке труда, которые оказывают устойчивое повышательное давление на заработную плату, констатируют в ДИП ЦБ. С одной стороны, эти изменения проявились на стороне спроса на труд из-за повышения конкуренции между работодателями в целом ряде отраслей. Конкуренция за работников обусловлена как быстрым ростом спроса на рынке товаров и услуг, так и изменениями в его структуре после снятия пандемических ограничений в начале 2021 года при практически полном восстановлении количества занятых. С другой стороны, значительную роль сыграла динамика предложения, в особенности существенный отток трудовых мигрантов из-за коронавирусных ограничений.

В первом полугодии 2021 года рост реальных заработных плат относительно первого полугодия 2019-го составил 6,4%, в то время как ВВП за тот же период вырос всего на 1,3% (1,8% в расчете на одного занятого), указано в обзоре. «Таким образом, повышение реальных заработных плат опередило рост производительности, что может иметь среднесрочные инфляционные последствия. Увеличение доходов поддерживает расширение спроса, которое может оказаться сильнее возможностей расширения предложения из-за отстающей динамики производительности труда. Это, в свою очередь, дает компаниям возможность дополнительно повышать цены на свою продукцию, создавая риски устойчивого повышенного инфляционного давления», — рассуждают аналитики.

Впрочем, несмотря на опережающий рост реальных зарплат относительно производительности в целом по экономике, анализ динамики издержек на труд в расчете на единицу выручки указывает на то, что среднесрочные проинфляционные риски для рынка труда в целом можно охарактеризовать как умеренные. Увеличение выручки позволило российским компаниям повысить номинальную оплату труда без увеличения удельных издержек на труд.

При этом динамика удельных затрат на труд по отраслям носит неоднородный характер. Заметное превышение роста затрат на труд по сравнению с ростом выручки наблюдается в сферах, наиболее сильно пострадавших от пандемии: индустрии гостеприимства, общественного питания, строительства, досуга и спорта. Это те отрасли, где наиболее остро ощущается нехватка рабочих рук в связи с увеличением спроса в секторах, выигравших от пандемии, и ограниченного предложения труда. При этом в большинстве промышленных отраслей рост выручки опередил увеличение зарплат как в номинальном, так и в реальном выражении.

«Таким образом, значительная часть отраслей за последние два года имела финансовые ресурсы для повышения заработных плат в соответствии с приростом выручки и прибыли. По мере замедления роста цен в результате проводимой денежно-кредитной политики и ослабления временных проинфляционных факторов на стороне предложения, в том числе со стороны внешних рынков, возможности компаний для наращивания заработных плат темпами, опережающими рост производительности, уменьшатся», — отмечается в обзоре.



Тем не менее риски для инфляции со стороны рынка труда остаются, считают в ДИП Центробанка. Например, в таких отраслях, как гостиницы, общественное питание, торговля, строительство, по-прежнему наблюдаются острая нехватка кадров и конкуренция между работодателями за работников. Это объясняет ускоренный рост удельных издержек на труд относительно уровней 2019 года. По мере дальнейшего роста экономической активности дефицит кадров может обостриться. В результате давление на заработные платы и, соответственно, цены может распространиться на более широкий круг отраслей, особенно в условиях повышенных инфляционных ожиданий населения и бизнеса.