«Пополняемый» — так теперь называется депозит «Накопительный» от банка «Ренессанс Кредит». Все остальные условия по вкладу остаются неизменными. Вносить изменения в действующие договоры не требуется, сообщила пресс-служба кредитной организации.



«Так как название вклада «Ренессанс Накопительный» перекликается с накопительным счетом, мы решили его поменять — теперь он будет называться «Пополняемый», что сделает выбор продукта более удобным», — пояснила вице-президент, начальник управления по развитию депозитных и комиссионных продуктов банка «Ренессанс Кредит» Яна Безруких.

Максимальная доходность по вкладу «Пополняемый» составляет 6,5% годовых при открытии через интернет- или мобильный банк на срок 367 дней. Минимальная сумма депозита в рублях — от 30 тыс. при открытии в отделениях и от 5 тыс. при открытии через дистанционные каналы. Проценты по вкладу «Пополняемый» выплачиваются ежемесячно на текущий/депозитный счет (капитализация) или счет карты по выбору клиента, есть возможность пополнения, частичное снятие средств со счета не предусмотрено. Досрочное расторжение договора производится по ставке вклада до востребования из расчета фактического нахождения средств на счете депозита.