Граждане в среднем отдают финансовым пирамидам от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, но бывают случаи, когда мошенникам уходит до 100 млн рублей. Как передает РБК, об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях в Instagram.
«Пару лет назад мы плотно, всерьез занялись выявлением тех недобросовестных практик, которые в народе называются финансовые пирамиды ..., но которые, по сути, являются препятствием, чтобы человек пришел на нормальный фондовый рынок, нормальный финансовый рынок», — сказал Лях.
По его словам, если один раз человек «вляпался в финансовые пирамиды», его доверие к рынкам пропадает. В итоге ЦБ принял решение предупреждать о таких мошеннических компаниях и начал публиковать список подобных организаций.
«В среднем человек теряет от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Но это в среднем. Есть суммы и в десятки миллионов рублей... Есть такие случаи, когда 50—100 миллионов рублей уходят мошенникам; зачастую это, конечно, меньшие суммы», — сказал Лях.
В начале июня Центробанк опубликовал черный список компаний, которые были уличены в нелегальной деятельности на финансовом рынке. На тот момент в него вошли 1,8 тыс. организаций. Сейчас в этом списке 2 928 компаний.
Кроме финансовых пирамид в этот список вошли нелегальные кредиторы, которые выдают кредиты без специальной лицензии, а также псевдоброкеры и нелегальные форекс-дилеры, которые привлекают деньги граждан якобы для инвестирования в ценные бумаги, производные финансовые инструменты или валюту.