Граждане в среднем отдают финансовым пирамидам от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, но бывают случаи, когда мошенникам уходит до 100 млн рублей. Как передает РБК , об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях в Instagram.

«Пару лет назад мы плотно, всерьез занялись выявлением тех недобросовестных практик, которые в народе называются финансовые пирамиды ..., но которые, по сути, являются препятствием, чтобы человек пришел на нормальный фондовый рынок, нормальный финансовый рынок», — сказал Лях.

По его словам, если один раз человек «вляпался в финансовые пирамиды», его доверие к рынкам пропадает. В итоге ЦБ принял решение предупреждать о таких мошеннических компаниях и начал публиковать список подобных организаций.

«В среднем человек теряет от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Но это в среднем. Есть суммы и в десятки миллионов рублей... Есть такие случаи, когда 50—100 миллионов рублей уходят мошенникам; зачастую это, конечно, меньшие суммы», — сказал Лях.

В начале июня Центробанк опубликовал черный список компаний, которые были уличены в нелегальной деятельности на финансовом рынке. На тот момент в него вошли 1,8 тыс. организаций. Сейчас в этом списке 2 928 компаний.



Кроме финансовых пирамид в этот список вошли нелегальные кредиторы, которые выдают кредиты без специальной лицензии, а также псевдоброкеры и нелегальные форекс-дилеры, которые привлекают деньги граждан якобы для инвестирования в ценные бумаги, производные финансовые инструменты или валюту.