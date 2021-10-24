Райффайзенбанк предлагает фиксированную ставку — 5,55% — на покупку квартир ГК «ФСК». Предложение действительно на весь срок кредитования. У застройщика также можно приобрести жилье в ипотеку по минимальной ставке 2,99% на первые два года, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Как уточняют в банке, предложение несовместимо с другими льготными ипотечными программами и распространяется только на московские проекты ГК ФСК (ЖК «Архитектор», «Рихард», Sydney City, «Режиссер», «Первый Ленинградский», «Настроение»).



Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа — 30 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей.