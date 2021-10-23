ВТБ реализовал возможность взаимодействия с независимыми оценочными организациями в электронном формате, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В соответствии с процедурами кредитования клиентов крупного и среднего корпоративного бизнеса в банк ежегодно поступает порядка 1 500 отчетов независимых оценщиков, что в среднем составляет около 225 тысяч бумажных страниц в год. Банк реализовал возможность предоставления клиентами отчетов об оценке стоимости залогов в формате электронного документа в соответствии с требованиями законодательства», — говорится в релизе.

Уточняется, что отчеты подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) оценщика, которая проверяется банком на ее легитимность, после чего отчет принимается в работу.

«Нововведение существенно сокращает трудозатраты на обработку отчетов об оценке залогового имущества — процедура обработки и получения информации станет в три раза быстрее, а количество возможных операционных ошибок будет минимизировано. Для клиентов модернизация процесса будет означать сокращение их совокупных издержек до 15 миллионов рублей в год. Заботясь о наших клиентах, мы сохраняем их бизнес-активность и выводим ее на новый уровень», — подчеркнул член правления Максим Кондратенко.