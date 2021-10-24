Аналитики группы компаний «Финам» рекомендуют инвесторам покупать акции французского консалтингового гиганта Capgemini, ожидая роста их стоимости на 43,3%. Как отмечают эксперты, технологические решения компании станут ключевым драйвером роста для ее котировок на фоне глобальной цифровизации. IT-гигант показывает внушительные финансовые результаты: чистая прибыль в первом полугодии взлетела на 43,7% до 444 млн евро. Акции эмитента рекомендуется «покупать» с целевой ценой 264,18 евро.

Capgemini SE — французская технологическая компания, специализирующаяся на оказании услуг и решений для бизнеса в области IT и цифровой трансформации. Компания основана в 1967 году, ее штаб-квартира расположена в Париже. Деятельность Capgemini строится на внедрении современных цифровых технологий (5G, AI и ML) и нацелена на повышение эффективности бизнес-процессов, автоматизацию рабочих процессов и снижение менеджерских рисков. Компанией выпущено 168,5 млн акций, 92,9% из них находятся в свободном обращении, оставшиеся 7,1% принадлежат сотрудникам и топ-менеджменту.



В исследовании отмечается, что основным фактором роста Capgemini является растущий запрос на цифровую трансформацию бизнеса: «Использование гибридного облака и мультиоблачных платформ, а также увеличение числа рабочих устройств в рамках каждой организации неизбежно приводят к росту нагрузки на корпоративную информационную систему, что, в свою очередь, является основным драйвером для цифровой трансформации бизнеса. По данным Gartner, в 2020 году только 9,1% совокупных IT-затрат организаций приходилось на содержание облачных сервисов, но к 2024 году их доля может вырасти до 14,2%».

Распространение коронавируса и перевод сотрудников на дистанционный режим работы усилил запрос бизнеса на цифровую трансформацию, что положительно отразилось на финансовых показателях Capgemini, подчеркивают аналитики. Так, выручка компании в первом полугодии 2021 года увеличилась в годовом выражении на 14,9% до 8,7 млрд евро, чистая прибыль взлетела на 43,7% до 444 млн евро, а разводненная прибыль на акцию составила 2,55 евро против 1,80 евро за аналогичный период прошлого года. На фоне сильных результатов менеджмент повысил итоговые прогнозы на 2021 год, говорится в исследовании: «Темпы роста выручки компания оценивает в 12—13% годовых, что существенно выше ожидавшихся ранее 7—9% годовых. Чистая прибыль по итогам года с высокой вероятностью превысит отметку в 1 млрд евро, а показатель свободного денежного потока ожидается на уровне 1,5 млрд евро». Аналитики добавляют, что в течение 2022—2025 годов Capgemini рассчитывает поддерживать темпы роста выручки в диапазоне 7—9% в год за счет роста всех бизнес-сегментов.

Еще одним фактором инвестиционной привлекательности аналитики называют активную стратегию M&A. «В апреле 2020 года Capgemini приобрела компанию Altran Technologies, что поможет ей стать лидером среди консалтинговых компаний в области высоких технологий, инноваций и инжиниринга как минимум в европейском регионе. В июле текущего года Capgemini объявила о поглощении австралийской Empired, благодаря чему европейский гигант сможет увеличить свое присутствие в АТР, Австралии и Новой Зеландии, а также расширить клиентскую базу в горнодобывающем секторе и секторе коммунальных услуг», — констатируется в исследовании.

По итогам 2020 года Capgemini суммарно направила на выплату дивидендов 329 млн евро, или 1,95 евро на акцию, что эквивалентно 35% чистой прибыли за период. В дальнейшем компания намерена сохранить баланс между инвестициями и повышением акционерной стоимости: одна половина свободного денежного потока будет направляться на сделки M&A, другая — на дивиденды и программу обратного выкупа акций.