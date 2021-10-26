Общероссийский фестиваль «ФинЗОЖ Fest», организованный Министерством финансов России, пройдет в социальных сетях с 28 октября по 16 ноября 2021 года. В его рамках эксперты, звезды и пользователи поделятся своим опытом и лайфхаками о том, как превратить ненужные траты в эффективную систему накоплений и держать в балансе личные финансы.

«ФинЗОЖ Fest» охватит все регионы страны. Мероприятие поддержали Банк России, Masterсard, издательство «МИФ», Novikov School, Почта Банк, СберБанк, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

«Мы живем в необычное время, когда ценность появилась у всего, что нас окружает. Люди стали обращать внимание на «стоимость» своих действий, когда выключают свет в пустой комнате, дают вторую жизнь старым вещам вместо того, чтобы просто их выкинуть, стараются бережнее относиться к природе. Как Центр финансовой грамотности, мы хотим начать тему сбережений с финансов. Ведь деньгами мы пользуемся каждый день. Если научиться базовым финансово-здоровым принципам сбережения, грамотно распределять и расходовать наш бюджет, то окажется, что мы вполне можем себе позволить больше», — рассказывает руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас.

Фестиваль стартует 28 октября серией прямых эфиров в Instagram и «ВКонтакте» в аккаунте «Мои финансы». Гости расскажут о том, как научиться зарабатывать на продаже ненужных вещей, сколько можно сэкономить, если отказаться от стереотипов, как сэкономить на услугах ЖКХ, не потратить лишнего в банке, как скидки опустошают наш кошелек, и о многом другом из мира осознанного потребления.

«ФинЗОЖ Fest» продолжится 30 и 31 октября интерактивным всероссийским обучающим конкурсом-фестивалем финансовой культуры. Он организован на площадке familymoneyfest.ru в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения России и в партнерстве с НИФИ Минфина России.

Участники конкурса-фестиваля смогут создавать команды и путешествовать по виртуальному городу финансовой грамотности, принимать участие в игровых турнирах, квизах, викторинах и т. д. Более тридцати ведущих специалистов в области личных финансов за два дня выступят на площадке фестиваля.

До 12 ноября любой желающий сможет стать участником челленджа #финзожканикулы. Для этого нужно подписаться на аккаунт «Мои финансы», написать пост или снять видео об оптимизации своих трат, разумной экономии или своем способе финансового ЗОЖа для всей семьи. С хештегами #финзожканикулы и #моифинансы выложить его на своей страничке Instagram, «ВКонтакте» или Tik-Tok.